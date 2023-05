Vivere non è un gioco da ragazzi stasera su Rai 1, ultima puntata: trama e cast degli episodi

Stasera su Rai 1, in prima serata, va in onda l'ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, la miniserie con Claudio Bisio dallo stesso produttore di Mare fuori

Su Rai 1 stasera 29 maggio, in prima serata, va in onda l'ultima puntata della miniserie Vivere non è un gioco da ragazzi. Il progetto è basato sul libro 'Il giro della verità' di Fabio Bonifacci. La prima stagione di questa serie è stata composta da sei episodi, Raiuno li ha trasmessi in tre prime serate.

Vivere non è un gioco da ragazzi: Francesco Matrorilli e Stefano Fresi in una scena della serie Rai

Vivere non è un gioco da ragazzi è diretta da Rolando Ravello. Roberto Sessa è il produttore esecutivo. La fiction è prodotta da Picomedia e da Rai Fiction. La serie è disponibile dal 12 maggio su RaiPlay. Qui la nostra recensione di Vivere non è un gioco da ragazzi.

Trama di Vivere non è un gioco da ragazzi

Lele, diciottenne bravo ragazzo dalle origini umili, frequenta il liceo con i figli della classe benestante bolognese, ed è innamorato di Serena, la bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola. Proprio per far colpo sulla ragazza, una sera che viene invitato in discoteca da Serena e dal suo gruppo di amici, Lele prende una pasticca di Mdma e viene risucchiato nel mondo delle discoteche e della droga, rimanendo presto senza soldi. Per continuare a frequentare Serena, si ritrova a comprare le pasticche nel proprio quartiere e a rivenderle in discoteca al doppio del prezzo. La situazione prende una piega drammatica quando una sera vende una pasticca al suo amico Mirco, che viene trovato morto il giorno dopo proprio a causa della droga.

Vivere non è un gioco da ragazzi: una scena della serie Rai

Puntata del 29 maggio:

Episodio 5

Il gioco di mosse e contromosse delle varie forze in campo (ragazzi, genitori, scuola, polizia, criminali), genera una sorta di "epidemia di verità" che fa saltare maschere e uscire segreti, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Lele, per amore di Serena si decide ad affrontare le sue responsabilità e scopre il fine dell'ambiguo poliziotto che lo indaga. Ma l'amore per Serena ha un nuovo, imprevedibile ostacolo, e l'aggressione dei criminali diventa una vera e propria minaccia di morte.

Episodio 6

I diversi personaggi sono costretti a regolare i conti sospesi con gli altri e con sé stessi, affrontando dolorose ma necessarie trasformazioni o continuando a fuggire.

Vivere non è un gioco da ragazzi: una scena della serie Rai

Cast di Vivere non è un gioco da ragazzi