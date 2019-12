Viva RaiPlay, dodicesima puntata: Vanessa Scalera e Achille Lauro ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay torna con la sua dodicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che ieri sera ha potuto svelare in anteprima un importante dettaglio su Sanremo 2020, che non avrà un Dopo Festival ma un Altro Festival sì, condotto da Nicola Savino.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti non tutti musicali, come Vanessa Scalera, l'attrice diventata in una manciata di settimane uno dei volti favoriti del pubblico RAI grazie alla fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Spazio poi ad Achille Lauro, che sarà ospite di 20 anni che siamo italiani poco dopo su Rai1.

E non è finita qui perchè in studio con Fiorello ci sarà anche Paola Turci e in diretta dal bollino rosso di Phaim Bhuiyan si esibiranno i Capone Bungt.

Viva RaiPlay va in onda fino al 20 dicembre con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.