Fiorello show su Instagram: "Amadeus, a Nove stai male: ho chiesto in Rai, davvero, ti aspettano"

A Fiorello, per fare uno show, basta una diretta Instagram.

Ieri sera, insieme a Fabrizio Biggio, Amadeus e Gianni Morandi, lo showman ha promosso a modo suo il nuovo programma dell'amico Amadeus e lanciato qualche frecciata alla Rai.

Gli ascolti bassi e The Cage

Amadeus in Chissa chi è

Fiorello ha iniziato prendendo in giro Amadeus: "Sapete che lui è un po' in difficoltà con il suo programma, io lo vedo sempre. Adesso c'è il programma nuovo The Cage che parte l'otto giugno".

A questo punto, l'altro ha prima ricordato la messa in onda, poi ha risposto che tanto gli ascolti saranno sempre bassi: "Vado in onda dalle 20:30 alle 21:30 in access prime time, sono contro tutti. Quanto farò? Io sono fisso al 3 ormai e non voglio fare di più. Quanto devo fare secondo la rete? Guarda, è meglio che non lo chiedo per paura della risposta, tanto sempre il 3 farò. Il 6% di share? Non è possibile, è più facile che io mi svegli domani mattina con gli occhi azzurri e il nasino alla francese. Like a Star finisce a fine giugno e abbiamo altre quattro puntate, poi a ottobre faremo La Corrida. Non mi pento di essere andato al Nove, le cose che faccio le faccio sempre convinto di farle".

Fiorello ad Amadeus: "Devi tornare in Rai"

Amadeus ad Amici 24 serale

A questo punto, Fiorello ha affrontato il capitolo Rai, sconsigliando assolutamente il ritorno a Mediaset. "Comunque sappi - ha detto- che io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. 'Caso mai Amadeus...'. Mi hanno detto 'Per Amadeus le porte sono sempre aperte'. Tu non stai bene al Nove! Non ci stai bene io lo so che non stai bene. Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai. Perché Mediaset già l'hai fatto". Poi ha proseguito: "Io so come funziona. Coletta ti ama, lui è proprio innamorato di te sappilo e quindi davvero mi hanno detto che ti riprendono".

Sanremo: "Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno altri due anni"

Sanremo: Amadeus e Fiorello

Si è passati poi all'argomento Sanremo, quando Amadeus ha immaginato un Festival con Biggio, Morandi e Fiorello: "Pensa un giorno, tutti e 4 potremmo fare una cosa insieme. Magari un giorno, tra 10 anni, pensa che bello noi 4 a Sanremo". Fiorello però, tra serio e faceto, ha subito spento ogni entusiasmo "Tu Sanremo ce l'hai proprio in testa fisso. Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni, ma questo è giovane e magari ne fa anche di più. Appuntamento a dopo De Martino". E Gianni Morandi ha chiuso con la sua consueta autoironia: "Ah quindi dobbiamo aspettare almeno cinque anni? Ok, però dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina".

Poi, rispondendo seriamente: "Se vado a Sanremo con Conti a febbraio? No, ci sono già andato molte volte, sei in gara e poi sette o otto tra ospite e conduttore. L'ho anche vinto una volta, poi sono arrivato anche secondo e terzo".