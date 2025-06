Carlo Conti improvvisa lo spot per Amadeus a telefono con Fiorello: il risultato è perfido

Una promozione improvvisata, con tanto di "belvata". Ma da parte di un insospettabile: Carlo Conti.

Durante lo show radiofonico di Fiorello La Pennicanza infatti, lo show man ha raggiunto telefonicamente Carlo Conti e, ai microfoni di Rai Radio 2, gli ha chiesto di promuovere il programma di Amadeus su Nove.

Questa sera in prima serata su Nove andrà in onda la quarta puntata di Like a Star; un talent in cui si sfidano team di concorrenti accumunati dalla passione per un artista. Si tratta dell'adattamento italiano del format Starstruck, al debutto sul canale Discovery lo scorso 14 maggio; un programma andato male sul fronte degli ascolti, tanto che lo stesso Fiorello ha detto ad Amadeus di tornare in Rai.

Carlo Conti lancia Amadeus a La Pennicanza: "Una serata Tale e Quale"

Così oggi Fiorello ha chiamato Carlo Conti e gli ha fatto una richiesta particolare: improvvisare uno spot per la trasmissione dell'amico Amadeus.

Carlo Conti non se lo è fatto ripetere due volte e ha risposto subito: "Stasera sul Nove Like a Star con Amadeus da non perdere. Una serata Tale e Quale a tante altre? No, molto meglio".

A questo punto Fiorello ha ringraziato il "grande Carlo Conti" senza commentare, ma la frecciatina è arrivata forte e chiara. Nonostante Like A Star sia l'adattamento di un format internazionale, le similitudini con Tale e Quale Show sono diverse, incluso il momento trasformazione dei talenti in gara. Un particolare che non è sfuggito nemmeno al pubblico durante la prima puntata, dato che gli spettatori commentavano su X sottolineando proprio la somiglianza col programma di Carlo Conti.

