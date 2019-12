20 anni che siamo italiani: Emma Marrone e Achille Lauro ospiti della seconda puntata, stasera su Rai1

20 anni che siamo italiani torna stasera su Rai1 con la seconda puntata dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, che ha consacrato il programma condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio come il più visto della prima serata.

Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani. Sul palco con i due conduttori si alterneranno Emma Marrone, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocio Munoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti.

La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa, insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un'atmosfera leggera e vivace che renderà lo show unico e originale. I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l'hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent'anni.