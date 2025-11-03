Vita da strega potrebbe tornare in tv: Fox annuncia lo sviluppo della serie reboot

Il network ha stretto un accordo con Sony con l'obiettivo di riportare sul piccolo schermo la storia dell'amore tra una strega e un umano.

Vita da strega sembra destinata a tornare sul piccolo schermo: Fox ha infatti annunciato di aver approvato lo sviluppo di un reboot della serie cult.

Il progetto sarà curato da Judalina Neira (The Boys), sceneggiatrice e produttrice esecutiva, e dal produttore Doug Robinson, in collaborazione con Sony Pictures Television.

I primi dettagli del reboot

Neira, tramite la sua casa di produzione Famous Last Words, ha stretto un accordo con Sony TV nel 2024, rinnovato proprio recentemente, e fin da allora ha lavorato al potenziale reboot di Vita da strega.

In estate sono poi iniziate le trattative con Fox e, dopo alcuni mesi, si è finalmente raggiunto l'accordo definitivo.

La nuova versione di Vita da strega racconterà quello che accade ai due protagonisti, provenienti da due mondi completamente diversi: lui è un essere umano, mentre lei è una strega.

Samantha e Darrin si innamorano a prima vista, ma per restare insieme dovranno affrontare genitori che disapprovano le loro scelte, differenze culturali in contrasto tra loro, e ciò che tiene distanti le loro famiglie e i loro mondi.

Il ritorno di un cult televisivo

La serie originale era stata creata da Sol Saks e prodotta da Harry Ackerman. Vita da strega era andata in onda per otto stagioni su ABC, dal 1964 al 1972. La protagonista era l'attrice Elizabeth Montgomery nel ruolo di Samantha, una strega sposata con Darrin, un comune mortale. I suoi poteri la mettono in difficoltà e ostacolano i suoi sforzi nel cercare di vivere un'esistenza normale e senza magia, come una comune casalinga di provincia.

Cinque anni dopo la fine della messa in onda dello show, ABC ha trasmesso uno spinoff su Tabitha, la figlia di Samantha. Il progetto, tuttavia, ha avuto vita breve.

Nel corso degli anni la serie è stata al centro di numerosi progetti, arrivando anche sul grande schermo con star Nicole Kidman (potete leggere la nostra recensione), e network come ABC, NBC e CBS hanno provato a realizzare un reboot, senza però avere successo.

In corso di sviluppo, in questi mesi, c'è anche un'altra serie live-action con al centro la giovane Tabitha. Il progetto è curato da Sony Pictures Television Kids e Flying Bark.