Vita da Strega: Sony annuncia lo sviluppo della serie reboot

La serie Vita da strega potrebbe ritornare sugli schermi televisivi: Sony Pictures Television ha infatti annunciato lo sviluppo di un reboot a cui lavorerà Judalina Neira, già nel team di The Boys.

Negli ultimi anni lo studio aveva provato a riportare la storia d'amore tra una strega e un uomo normale, senza andare oltre le prime fasi di sviluppo, mentre nel 2005 era arrivato nei cinema un film con star Nicole Kidman e Will Ferrell.

La serie originale

Lo show Vita da strega aveva come protagonista Samantha Stephens (interpretata da Elizabeth Montgomery) è una giovane e bella casalinga, una perfetta donna di casa sposata con Darrin, pubblicitario in carriera oltre che marito e padre affettuoso della piccola Tabatha. Dopo il loro matrimonio, Samantha confessa a Darrin di essere in realtà una strega, e di avere quindi dei poteri magici. Darrin, seppur inizialmente scettico e confuso, si convince presto della vera natura della moglie e inizia a fare i conti con tutta la magia e le conseguenze del caso! La strega Endora, madre di Samantha, non accetta che la figlia abbia sposato un mortale e proverà in tutti i modi a sabotare il matrimonio. Darrin, quindi, cadrà spesso vittima degli incantesimi e dei dispetti della suocera, ma Samantha, innamorata del marito e determinata a salvare il loro rapporto, farà di tutto per aiutarlo e liberarlo da ogni maleficio.

Vita da strega: la serie ispira un nuovo film prodotto da Sony

Il nuovo progetto

Judalina Neira ha fatto recentemente parte del team di autori di The Boys e Daisy Jones and the Six, e ha ora stretto un accordo con Sony Pictures Television.

Il progetto in fase di sviluppo viene descritto come uno show irriverente che offre un nuovo approccio al classico show. Nel team della produzione, oltre a Neira, ci saranno anche Doug Robinson e Lauren Moffat.

Lauren Stein di Sony Picture Television ha dichiarato: "Judalina si è unita alla famiglia della Sony con il suo lavoro per The Boys e siamo incredibilmente orgogliosi del suo contributo per sostenere la visione del creatore Eric Kripke. Porta passione e autenticità ed è stata una grande sostenitrice della rappresentazione e della crescita degli autori latinoamericani. Sapevamo che dovevamo stringere un accordo con lei!".