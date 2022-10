Vita da Carlo 2: iniziano le riprese della seconda stagione della serie con Carlo Verdone

Sono iniziate le riprese di Vita da Carlo, la seconda stagione della serie comedy in cui Carlo Verdone rivela per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti.

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Vita da Carlo 2, la serie televisiva targata Paramount+ Original interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Lo show sarà visibile sul nuovo servizio di streaming Paramount+ a partire dal prossimo anno.

Scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e dallo stesso Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, la serie è interpretata da Massimiliano Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Vita da Carlo: Carlo Verdone in un'immagine della serie

Le musiche della seconda stagione dello show prodotto dalla Paramount+ sono state scritte da Fabio Liberatori, Edizioni Musicali Filmauro. Il direttore della Fotografia è Roberto Forza, mentre Giuliano Pannuti si occuperà della Scenografia.

L'immagine pubblica di Carlo è quella di un uomo generoso e sempre disponibile: a chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione: questa è la trama di Vita da Carlo.