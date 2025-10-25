Vita da Carlo - Stagione Finale: il trailer anticipa molti momenti divertenti dei nuovi episodi

Vita da Carlo - Stagione Finale, dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà sugli schermi di Paramount+ il 28 novembre e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer degli episodi finali.

La serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Cosa racconterà Vita da Carlo - Stagione Finale

La storia raccontata nella serie riprenderà dopo la gaffe avvenuta nella terza stagione, durante il Festival di Sanremo.

In seguito alla gogna mediatica, Carlo, ennesima vittima illustre della cancel culture, ha preferito ritirarsi fuori dall'Italia, a Nizza, e non ha alcuna intenzione di tornare. Una scelta saggia che gli ha permesso di riordinare le idee e dedicare finalmente del tempo a sé stesso. Ma è proprio quando ormai Carlo si è abituato a questo esilio autoimposto, che qualcuno si ricorda di lui. Il direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia lo contatta per offrirgli la cattedra di regia e Carlo accetta, avendo voglia di reinventarsi e scrivere un ultimo atto degno della sua grande storia.

Il suo ritorno in Italia passa tuttavia in sordina e Carlo riscopre il piacere di passeggiare nelle vie di Roma senza essere fermato ad ogni passo per selfie e autografi.

Tutto ciò che gli interessa è plasmare i sei giovani registi del Centro Sperimentale, che rappresentano il futuro del cinema italiano. Tuttavia, sarà un'impresa tutt'altro che semplice. Il gap generazionale si fa sentire. Gli allievi ventenni, cresciuti in una società impregnata dal politicamente corretto, e Carlo sembrano parlare due lingue diverse. Ma Carlo non mollerà ed acquisirà progressivamente coscienza che il suo vero obiettivo non deve essere riabilitarsi agli occhi dell'opinione pubblica ma fornire un aiuto concreto ai nuovi talenti del cinema, restando dietro le quinte.

Carlo vuole far cambiare idea ai sei allievi, dimostrare di avere tanto da insegnare e lo farà aiutandoli a realizzare la loro opera prima, un film collettivo e sperimentale che racconterà il tema della solitudine. Ma, tra colleghi dispettosi e compromessi con i produttori, la strada per riuscirci sarà lunga e piena d'intoppi...

A fare da cornice alla nuova sfida di Carlo, i soliti problemi familiari. Chicco e Maddalena, risucchiati dai doveri genitoriali e con un matrimonio da organizzare; Annamaria e Sandra alle prese con le rispettive pene d'amore; Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una grande sorpresa. E ovviamente, purtroppo - o per fortuna - per risolvere i propri problemi tutti si affidano sempre e solo ad una persona: CARLO.

Il cast dell'ultima stagione

Accanto a Carlo Verdone (che ha voluto nel cast del suo prossimo film Karla Sofía Gascón), nel cast dei prossimi episodi ci sono anche Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda, e numerose guest star, tra cui Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

La lista degli interpreti prosegue poi con Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D'Agata, Giada Benedetti, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Giacomo Stallone, Anastasiia Kuzmina, Stefano Fabrizi, Chiara Bassermann, Corinne Jiga, Valentino Campitelli, Daniele Locci, Gloria Coco, Loredana Piedimonte, Roberto Cardone, insieme a numerose altre partecipazioni speciali.