Visions - Passione mortale stasera su Rai 4: trama del thriller con Diane Kruger

Diane Kruger è Estelle, una pilota che vede crollare la sua vita perfetta dopo un incontro del passato: tra ossessioni, allucinazioni e mistero, il film esplora i confini tra realtà e mente.

Stasera, martedì 23 giugno alle 21:20 su Rai 4 e in streaming su RaiPlay arriva in prima serata e in prima visione il thriller psicologico Visions - Passione mortale, diretto da Yann Gozlan e interpretato da Diane Kruger insieme a Mathieu Kassovitz e Marta Nieto. Il film ci trascinerà in un vortice di paranoia dove il confine tra realtà e allucinazione si fa pericolosamente sottile.

Visions - Passione mortale: trama e cast del thriller su Rai 4

Estelle è una comandante di voli di linea stimata e impeccabile. La sua vita sembra da copertina: una carriera ad alta quota e un matrimonio felice con Guillaume, un noto medico. Tutto crolla quando in aeroporto incontra Ana, una fotografa ed ex fiamma del suo passato. Tra le due si riaccende una passione clandestina travolgente che spezza la routine di Estelle, ma insieme al desiderio iniziano gli incubi.

Visioni inquietanti tormentano le sue giornate e i suoi voli, ma il vero dramma comincia quando Ana scompare misteriosamente nel nulla, lasciando dietro di sé tracce di sangue e un abisso di dubbi. Estelle si troverà a indagare da sola, rischiando di perdere la sua stessa sanità mentale.

Visions - Passione mortale: Diane Kruger, Marta Nieto in una scena

Il regista Yann Gozlan non ha mai nascosto l'influenza del cinema di Alfred Hitchcock. I temi del doppio, del voyeurismo e della bionda protagonista che perde la lucidità sono un chiaro richiamo a capolavori come La donna che visse due volte. Visions - Passione mortale è costruito come un puzzle psicologico in cui realtà e immaginazione si sovrappongono continuamente.

Yann Gozlan utilizza una messa in scena fredda e controllata, con la Costa Azzurra e gli ambienti aeroportuali che diventano scenari sospesi, quasi irreali. Il regista gioca con il ritmo e con le suggestioni visive per disorientare lo spettatore, portandolo dentro la mente frammentata della protagonista. Gozlan punta su una forte chimica visiva ed emotiva, affidandosi a volti noti del cinema europeo: