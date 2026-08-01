Maratona Francia su Rai 4: quattro film crime ci terranno compagnia stanotte, trame e cast

Rai 4 propone una notte speciale con quattro pellicole francesi tra azione e tensione. La Maratona Francia parte alle 21:20 con Bronx e prosegue con altri thriller ricchi di misteri, protagonisti e atmosfere noir.

Stasera, sabato 1° agosto, dalle 21:20, prende il via su Rai 4 la Maratona Francia, un ciclo speciale dedicato alle grandi cinematografie internazionali. Per quattro sabati consecutivi, la rete proporrà una lunga serata cinematografica dedicata ogni volta a un Paese diverso. Si parte dalla Francia con una selezione di film appartenenti ai generi crime, thriller e noir, per un viaggio tra atmosfere cupe, indagini, misteri e protagonisti al limite. La programmazione accompagnerà gli spettatori per tutta la notte, fino alle prime ore del mattino.

A inaugurare la rassegna sarà Bronx (2020), il film diretto da Olivier Marchal che apre una notte all'insegna di indagini, criminalità organizzata e tensioni interne alla polizia. La maratona proseguirà poi con altri tre appuntamenti: Luci nella notte, Mea Culpa e Visions - Passione mortale, quattro pellicole che raccontano il lato più oscuro e avvincente del cinema francese contemporaneo.

Bronx apre la Maratona Francia: trama e cast del film di Olivier Marchal

Il primo film della serata è Bronx, diretto da Olivier Marchal e ambientato a Marsiglia. La storia ruota attorno a una violenta strage avvenuta in un bar della città, un caso che viene affidato alla squadra guidata dall'agente Richard Vronski.

Carole Bouquet in una scena de Luci nella notte

L'indagine porta il protagonista a collaborare con la sezione rivale della Brb (Brigade de Répression du Banditisme), una convivenza difficile segnata da rivalità e sospetti. La situazione diventa ancora più complessa con l'arrivo di Ange Leonetti, il nuovo direttore di polizia deciso a imporre il proprio metodo.

Nel cast di Bronx troviamo Jean Reno nei panni di Ange Leonetti, affiancato da Lannick Gautry nel ruolo di Richard Vronski. Il film vede inoltre la partecipazione di Stanislas Merhar, Kaaris e David Belle.

Ex ispettore di polizia, Olivier Marchal ha trasformato la sua esperienza sul campo in una carriera di successo come attore e regista. In questo film firma un poliziesco dal ritmo intenso, caratterizzato da atmosfere cupe e da una rappresentazione realistica del mondo criminale marsigliese.

Vincent Lindon

Gli altri film della Maratona Francia: trame e protagonisti

Dopo Bronx, la notte di Rai 4 continua con Luci nella notte (2004), thriller psicologico diretto da Cédric Kahn e tratto dall'omonimo romanzo di Georges Simenon. La pellicola racconta il viaggio di Antoine e Hélène, una coppia diretta da Parigi verso i figli durante un fine settimana estivo. Quando la donna scompare misteriosamente dopo una sosta, Antoine si ritrova solo e costretto ad affrontare le proprie paure.

Il film è interpretato da Jean-Pierre Darroussin e Carole Bouquet, protagonisti di un racconto sospeso tra noir e introspezione psicologica.

La Maratona Francia proseguirà poi con Mea Culpa (2014), action thriller diretto da Fred Cavayé, con una storia fatta di criminalità, inseguimenti e vecchi conti da regolare interpretato da Vincent Lindon. A chiudere la lunga notte sarà invece Visions - Passione mortale (2023) di Yann Gozlan, un thriller che unisce mistero e tensione psicologica.