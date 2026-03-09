Harry Potter, Paul Bettany sarà davvero Voldemort? L’attore fa chiarezza

Dopo i rumor che hanno cominciato a circolare la scorsa settimana, l'attore ne ha fatto riferimento per la prima volta ammettendo di adorare il franchise

Nei giorni scorsi, alcuni rumor avevano cominciato a indicare un candidato preciso per il ruolo di Voldemort nella serie HBO su Harry Potter.

Adesso, Paul Bettany in persona ha fatto riferimento a quelle voci e alla possibilità di interpretare il ruolo dell'iconico villain che nella saga cinematografica ha avuto il volto di Ralph Fiennes.

Paul Bettany sul red carpet nel 2025

Paul Bettany e l'amore per il franchise di Harry Potter

Alla domanda se ci sia del vero nel fatto che lui possa seguire le orme di Fiennes, Bettany ha risposto: "Non ne so nulla. Sono un grande fan dell'IP e della HBO, ma nessuno mi ha chiamato per parlarmene". Tuttavia non ha escluso nulla, aggiungendo un laconico: "Vedremo".

La notizia che l'attore britannico potrebbe essere in lizza per interpretare Voldemort è stata accolta positivamente dai fan, e senza dubbio sarebbe un degno successore di Fiennes.

Per ora, sembra che non sia stata presa alcuna decisione definitiva e, anche se ci aspettiamo di sapere chi interpreterà il cattivo prima della quarta stagione (Voldemort non fa ritorno completamente fino al Calice di Fuoco), HBO potrebbe decidere di mantenere segreto il casting.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Chi sono i nomi confermati nel cast di Harry Potter

La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO presenta un cast completamente rinnovato rispetto ai film: i tre protagonisti sono interpretati da Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger.

Tra gli adulti di Hogwarts figurano John Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid; inoltre compaiono Luke Thallon nel ruolo del professor Quirinus Raptor e Paul Whitehouse come Argus Gazza. Attorno a loro è stato annunciato anche un ampio gruppo di giovani attori che interpreteranno numerosi studenti di Hogwarts.

Quando e dove uscirà in streaming la nuova serie HBO

Il nuovissimo Harry Potter, prodotto da HBO, è previsto in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).