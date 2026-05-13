VisionQuest ha una data di uscita, la descrizione del trailer anticipa il ritorno di QUEL villain

I fan di Visione non dovranno attendere troppo per rivedere il loro beniamino in azione. Notizie positive su VisionQuest arrivano dagli Upfront Disney, dove il trailer della serie in arrivo è stato mostrato in anteprima rivelando la data di uscita della serie Disney+, in arrivo in streaming il 14 ottobre.

La serie rappresenterà la conclusione della trilogia inaugurata da WandaVision e proseguita con Agatha All Along, tornando a raccontare le avventure dell'androide organico creato da Ultron per distruggere i Vendicatori, ma poi ribellatosi al suo creatore. L'ultima volta che lo abbiamo visto, aveva recuperato la memoria grazie alla Hex Vision creata da Scarlet Witch a Westview.

A interpretare Visione sarà ancora l'attore inglese Paul Bettany. Stando agli annunci sul cast, a dargli manforte vi saranno molti dei personaggi IA dell'MCU e farà l sua comparsa anche il figlio di Wanda e Visione, Tommy Maximoff, dopo che suo fratello Wiccan ha trovato un corpo per la sua anima durante gli eventi di Agatha All Along.

Visione e Wanda Maximoff in una scena di WandaVision

La descrizione del trailer di VisionQuest

The Wrap ha diffuso la descrizione del trailer mostrato durante gli Upfronts Disney. Come si legge, "per gran parte del promo vediamo Paul Bettany nella sua forma umana, intento a guardare i ricordi di Visione come se fossero un film. L'ultima volta che lo abbiamo visto, era il Visione Bianco che abbiamo visto volare via alla fine di WandaVision. Gli sono stati restituiti i suoi ricordi senza averli vissuti, quindi ora sta cercando di riscoprire la sua umanità, notando di non provare nessuna delle emozioni del primo Visione. Ad aiutarlo - e a schernirlo - c'è Ultron, doppiato ancora una volta da James Spader. Ma anche Spader appare in forma umana. Tommy Maximoff fa una breve apparizione nel filmato, e Spader schernisce Visione esclamando ironicamente 'È un maschio!'.

Cosa ci aspetta in VisionQuest

Dopo le anticipazioni su VisionQuest rivelate dalle foto dal set, il trailer ha preparato la strada all'incontro di Tommy con il padre e il nonno. In precedenza è stato rivelato che molti dei personaggi 'sintetici' dell'MCU faranno la loro comparsa in forma umana.

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Nello show ritroveremo Emily Hampshire nei panni di una versione umana di of E.D.I.T.H., intelligenza artificiale creata da Tony Stark, Orla Brady interpreterà F.R.I.D.A.Y. in forma umana ed è confermato anche il ritorno di Jarvis di James D'Arcy. T'nia Miller dovrebbe interpretare la moglie di Ultron, Jocasta, che viene descritta come "astuta, potente e mossa dalla vendetta".

Particolarmente eccitato per il ritorno in una serie che lo vede protagonista assoluto, Paul Bettany ha anticipato il cuore dello show in un'intervista a EW, spiegando:

"Uno degli aspetti più interessanti è che finalmente possiamo vedere com'è la mente di Visione, ed è più caotica di quanto si possa immaginare. È evidente che ha salvato, copiato e incollato le IA per mantenerle in vita nella sua testa. Una di queste, ovviamente, deve essere protetta da un firewall piuttosto imponente, perché è uno psicopatico. Ma è uno psicopatico astuto."