Visione: Kevin Feige conferma lo show e ingaggia lo sceneggiatore di una serie amatissima

La serie sul personaggio di Visione è stata chiesta a gran voce dai fan dei Marvel Studios, soprattutto dopo il successo di WandaVision e l'imminente arrivo del primo spin-off, Agatha All Along (atteso per settembre).

Lo scorso maggio, la Marvel aveva fatto intendere che lo showrunner della terza stagione di Star Trek: Picard, Terry Matalas, avrebbe scritto la serie Vision per Disney+.

Ora i fan possono davvero attendere con ansia la serie, precedentemente nota col titolo Vision Quest, poiché il presidente dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige, ha confermato ufficialmente che Matalas sta lavorando al progetto.

In un'intervista rilasciata a Inverse, Feige ha riferito di aver lottato duramente per l'ingaggio dello showrunner della terza stagione di Picard, poiché era rimasto colpito dalla serie come molti dei suoi fan.

"È così che l'ho conosciuto", ha detto Feige. "È stato grazie al suo incredibile [lavoro su Picard]. Mi sono detto: 'È incredibile'. Non so come faccia a esistere. Fatemi trovare la persona che l'ha realizzato". Paul Bettany tornerà ufficialmente a riprendere il suo ruolo di Visione, apparso per la prima volta nel MCU in Avengers: Age of Ultron. La serie dovrebbe approdare su Disney+ nel 2026.

Visione, ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War, è stato resuscitato due volte nella popolare serie WandaVision. La prima di queste resurrezioni è avvenuta dopo che Wanda, addolorata per la perdita di Visione, ha evocato una nuova realtà a Westview che includeva una nuova versione di lui. La seconda resurrezione è avvenuta dopo che lo S.W.O.R.D. ha utilizzato il corpo recuperato di Visione, con l'aiuto della magia residua di Wanda, per creare una versione completamente nuova del personaggio. Il Visione bianco non ha memoria degli eventi precedenti e opera esclusivamente in base a ciò che è stato programmato per fare, perdendo gran parte dell'umanità che aveva acquisito nel corso della serie di film.