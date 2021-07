WandaVision, Paul Bettany ricorda le teorie dei fan: "Alcune erano davvero buone"

Paul Bettany ha ricordato le teorie dei fan riguardanti il significato di WandaVision, la serie Marvel che lo ha visto protagonista al fianco di Elizabeth Olsen, sottolineando come alcune di queste sarebbero state molto interessanti da sviluppare.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

All'inizio di quest'anno, WandaVision ha segnato il ritorno del pubblico nell'universo Marvel dopo mesi e mesi di pausa forzata. La serie TV è stata poi seguita sul piccolo schermo da The Falcon and the Winter Soldier e Loki, a cui di recente si è aggiunto anche Black Widow, uscito sia nelle sale che su Disney+ Premier Access. A distanza di mesi dalla sua conclusione, Paul Bettany ha richiamato alla mente le tante teorie riguardanti la la serie in cui ha interpretato Visione al fianco di Elizabeth Olsen. Durante le settimane in cui è stato rilasciato lo show, l'intera fanbase ha iniziato ad inventare teorie di ogni tipo che sembravano abbracciare l'intero multiverso Marvel. Molte di quelle ipotesi non si sono concretizzate ed una parte del popolo del web ha manifestato tutta la propria disapprovazione.

Intervistato da ACE Universe, Bettany ha affermato che alcune di quelle teorie fuori dal comune rappresentavano idee fantastiche. "Lo show mi è piaciuto molto, è stato molto divertente, così come Jac Schaefer e Matt Shakman. Lo showrunner ed il regista mi mandavano cose e io ne ero entusiasta. Quando i fan ricevevano indizi, spesso indovinavano le cose giuste. Ero elettrizzato anche quando hanno avuto idee completamente nuove a cui non avevamo mai nemmeno pensato. Alcune di quelle erano idee buone! Ma è stato davvero interessante vedere come, settimana dopo settimana, le persone dicevano 'Sapevo che sarebbe successo questo, è così deludente', mentre se poi le cose non andavano nel modo in cui pensavano che sarebbero andate, dicevano 'Non posso credere che non siano andati in quella direzione'. E a quel punto pensi 'Beh, non c'è proprio modo di accontentare alcune persone".