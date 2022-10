Visione: in arrivo una serie tv sul personaggio Marvel?

Il personaggio di Visione è riuscito facilmente, in questi anni, a guadagnarsi la fiducia e l'amore del grande pubblico. Lo abbiamo visto esordire come voce di Jarvis, il programma di intelligenza artificiale che guida Tony Stark sia nei panni di Iron Man, che nel suo quotidiano vivere. In seguito lo abbiamo visto diventare tangibile in Avengers: Age of Ultron, vestendo i panni di Visione per la prima volta, per poi proseguire la la propria storia in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e attraverso le vicende di WandaVision con tutto quello che l'ha seguita. La possibilità di un ritorno nell'MCU non è quindi da escludere a prescindere, magari con un progetto incentrato interamente su Visione stesso.

In uno degli ultimi episodi andati in onda del podcast The Hot Mic di Jeff Sneider, l'insider di Hollywood ha riferito che una serie su Visione sarebbe in fase di sviluppo presso Marvel e Disney Plus. Secondo alcune fonti, almeno in base a quanto riportato anche da ScreenRant, sembrerebbe che che lo studio stia per ampliare il suo organico, cercando uno scrittore per il progetto, dal titolo provvisorio di Vision Quest.

Se il titolo stesso dovesse rivelarsi veritiero, la storia alla base di questo progetto si connetterebbe con l'omonimo arco narrativo composto da undici numeri dei West Coast Avengers, scritto da John Byrne.