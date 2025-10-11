Vision Quest: la descrizione del trailer mostrato al New York Comic-Con regala le prime anticipazioni

All'evento che si è svolto negli Stati Uniti i fan hanno potuto vedere le prime immagini dello show in arrivo su Disney+ nel 2026.

I fan della Marvel presenti al New York Comic-Con hanno potuto vedere in anteprima il trailer di Vision Quest, la serie spinoff di WandaVision in arrivo nel 2026.

Per ora il video non è stato condiviso online, tuttavia è possibile scoprire qualche spoiler grazie alle descrizioni dei giornalisti presenti. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La descrizione del trailer

Nel trailer di Vision Quest l'attore Paul Bettany è di nuovo protagonista nella versione Visione Bianco introdotta al termine della serie WandaVision. L'attore appare anche in versione umana, come accade anche a Ultron, Jarvis, Friday ed Edith.

Nel trailer viene mostrato anche Tommy, il figlio di Wanda e Visione, ormai adulto.

Nel video si vede il protagonista che si risveglia in una residenza completamente bianca dove ci sono dei servitori umani che sono in realtà dei programmi realizzati con l'Intelligenza Artificiale, tra cui Jarvis, il programma ideato da Tony Stark, Friday che aveva sostituito proprio Jarvis e aveva aiutato il miliardario e Spider-Man, ed Edith che era il programma presente negli occhiali da sole utilizzati in Spider-Man: Far From Home.

James Spader riprende la parte di Ultron, che sembrava essere stato distrutto da Visione.

Chi reciterà nello show Marvel

Nel cast della serie, creata e prodotta da Terry Matalas (Star Trek: Picard), ci sono anche Todd Stashwick, T'Nia Miller, Ruaridh Mollica ed Emily Hampshire.

Vision Quest, secondo la descrizione dei Marvel Studios (che aveva confermato anche il numero di episodi previsti), rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia composta anche da WandaVision e Agatha All Along. Nello show con star Kathryn Hahn la storia era proseguita mostrando Agatha che incontrava Billy (Joe Locke), il figlio di Wanda e Visione, e decideva di andare con lui in una missione per trovare Tommy, il fratello del giovane.