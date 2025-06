Vision Quest: confermati numero di episodi e finestra di uscita della serie Marvel su Disney+

La prossima serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Visione ha ottenuto un aggiornamento concreto sulle tempistiche di produzione e sulla possibile data di debutto su Disney+. L'espansione dell'MCU continua senza sosta, portando avanti nuovi film e progetti per la piattaforma streaming, e questa serie dedicata al celebre androide sembra ormai pronta a fare il suo ingresso nel calendario.

Vision Quest: le riprese potrebbero concludersi a luglio 2025

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del production designer Will Hughes-Jones, la serie senza titolo del Marvel Cinematic Universe di cui fa parte dovrebbe completare le riprese entro luglio 2025. Il debutto sulla piattaforma Disney+ è invece previsto per il 2026.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Sempre attraverso la pagina di Hughes-Jones, emerge che Terry Matalas, noto per il suo lavoro su Star Trek: Picard, ricopre il ruolo di showrunner. La produzione è affidata a Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos, Christopher J. Byrne, Trevor Waterson e Roopesh Parakh. Altri report collegano direttamente il progetto alla serie conosciuta come Vision Quest, titolo provvisorio che potrebbe subire modifiche con l'avvicinarsi della data di uscita ufficiale.

La serie dovrebbe articolarsi in otto episodi e, stando alle informazioni disponibili, sarebbe ormai in una fase avanzata di lavorazione.

Il cast di Vision: chi torna e chi debutta nel MCU

Nel cast ritroveremo Paul Bettany, pronto a vestire nuovamente i panni di Visione. Con lui anche James Spader, che tornerà nel ruolo iconico di Ultron. Tra le new entry ci saranno Emily Hampshire nei panni di E.D.I.T.H., T'Nia Miller nel ruolo di Jocasta e Ruaridh Mollica nel ruolo di Tucker.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in una scena del terzo episodio

La finestra di uscita fissata per il 2026 era già stata anticipata nel maggio 2024. Lo stesso Brad Winderbaum, responsabile delle serie e dei progetti animati dei Marvel Studios, aveva rivelato a ComicBook di aver voluto coinvolgere Matalas nella serie proprio per il suo lavoro apprezzato nel franchise di Star Trek.

Paul Bettany è uno dei veterani dell'MCU: la sua prima partecipazione risale al 2008 come voce di J.A.R.V.I.S., per poi debuttare fisicamente nei panni di Visione in Avengers: Age of Ultron nel 2015.