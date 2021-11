Violent Night: David Harbour star dell'action movie natalizio di Tommy Wirkola

L'attore di Stranger Things David Harbour al centro di un nuovo action movie natalizio diretto da Tommy Wirkola e prodotto da dalla mente di John Wick, David Leitch, Violent Night.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Come anticipa The Wrap, Violent Night è in fase di sviluppo presso Universal Pictures con David Harbour in veste di protagonista e Tommy Wirkola alla regia. La sceneggiatura è firmata da Pat Casey e Josh Miller, al momento i dettagli del plot non sono stati rivelato, ma il progetto è descritto come un "cupo thriller natalizio secondo cui dovresti sempre scommettere sul rosso."

David Letich produrrà Violent Night aggiungendolo alla lunga lista di action di successo di cui può vantare la paternità, oltre alla saga di John Wick anche Atomic Blonde e Io sono nessuno con Bob Odenkirk.

Stranger Things, David Harbour ha chiesto di sopprimere il cane della famiglia Byers

Non si sa ancora quanto presto inizierà la produzione di Violent Night, la cui uscita è fissata per Natale 2022. Nel frattempo, attendiamo di ritrovare David Harbour sul piccolo schermo nella stagione 4 di Stranger Things e nel film We Have a Ghost del regista Christopher Landon, con Anthony Mackie e Tig Notaro.