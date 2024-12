David Harbour aggiorna i fan sullo sviluppo di Una notte violenta e silenziosa 2

David Harbour ha condiviso un post su Instagram regalando un aggiornamento su Una notte violenta e silenziosa 2, sequel dell'irriverente commedia natalizia arrivata sugli schermi nel 2022.

L'attore ha infatti pubblicato una foto natalizia che lo ritrae accanto a Babbo Natale e con in mano lo script del secondo capitolo della storia.

L'annuncio di Harbour

Lo scatto pubblicato online sembra quindi confermare che Una notte violenta e silenziosa 2 è già a buon punto nello sviluppo, avendo consegnato alla star lo script del progetto.

David Harbour, in precedenza, aveva sottolineato che, come i fan, sperava venisse realizzato il sequel: "Amo anche io quel film e penso che Universal fosse entusiasta all'idea di realizzare un secondo film. Quindi ci stiamo lavorando un po'".

L'attore aveva aggiunto che alcune persone davvero talentuose ci stavano lavorando.

Cosa racconta il film

Al centro della storia raccontata in Una notte violenta e silenziosa c'è Babbo Natale che, dopo essere entrato nella casa di una famiglia benestante durante la Vigilia di Natale per consegnare dei regali, si ritrova alle prese con una situazione complicata. Dei mercenari hanno infatti preso in ostaggio i membri della famiglia e spetta a lui il compito di provare a salvarli.

Il lungometraggio, realizzato dal regista Tommy Wirkola, era stato interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D'Angelo (National Lampoon's Vacation).

Il film, ricco di scene d'azione e violenza, aveva incassato ben 76 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di soli 25 milioni di budget, ed era stato distribuito nelle sale da Universal Pictures.