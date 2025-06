Una notte violenta e silenziosa 2: confermata la data d'uscita del sequel con David Harbour

Una grande novità per i fan di Una notte violenta e silenziosa 2, atteso sequel del film natalizio diretto da Tommy Wirkola e con protagonista la star di Stranger Things David Harbour.

Dopo il successo del primo capitolo, che presentava una versione rissosa e alcolizzata di Babbo Natale, è stato subito messo in cantiere un secondo arco narrativo da proporre sul grande schermo.

La data d'uscita di Una notte violenta e silenziosa 2

Prodotto da 87North e Universal, Una notte violenta e silenziosa 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 4 dicembre 2026. Nel sequel, Wirkola tornerà alla regia, e la sceneggiatura sarà scritta nuovamente da Pat Casey e Josh Miller.

Una scena di Una notte violenta e silenziosa

Una scelta che non rappresenta una novità, visto che tradizionalmente il primo weekend di dicembre è riservato spesso a film di genere horror o a basso budget.

Il successo del primo lungometraggio con David Harbour nel ruolo di Babbo Natale

Una notte violenta e silenziosa racconta la storia di un Babbo Natale disilluso, interpretato da David Harbour, che affronta un gruppo di mercenari che avevano preso in ostaggio una famiglia benestante nella loro lussuosa villa.

Nel cast anche John Leguizamo nel ruolo di Scrooge a capo della gang, insieme ad Alex Hassell e Beverly D'Angelo. Il sequel vedrà il ritorno di Babbo Natale in azione senza la presenza di Scrooge. David Harbour, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo dello sceriffo Jim Hopper nella serie tv di Netflix Stranger Things, tornerà presto con la quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Duffer tra l'autunno e l'inverno al fianco di Winona Ryder e Millie Bobby Brown.

David Harbour in una scena di Una notte violenta e silenziosa

Una notte violenta e silenziosa è diventato presto un cult scorretto di Natale, sulla scia di film come Gremlin e Babbo bastardo.