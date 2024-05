Viola come il mare 2 torna stasera su Canale 5, trama della seconda puntata: Francesco Demir brucia di gelosia

A una settimana dal suo ottimo esordio in TV, Viola come il mare 2 trasloca al giovedì. La seconda puntata, che era attesa per il 10 maggio, andrà dunque in onda stasera su Canale 5, come sempre in prima serata. Il perchè di questa scelta? Si può spiegare osservando il palinsesto del venerdì sera, che domani vedrà l'esordio del nuovo show di Milly Carlucci su Rai 1. Naturale dunque che Mediaset non voglia sacrificare un prodotto destinato a dare ancora una volta grandi soddisfazioni (quasi 4 milioni di spettatori per il passaggio della prima puntata in TV, e il record assoluto in streaming, con più di 3 milioni di ore visualizzate su Mediaset Infinity tra il 24 aprile e il 3 maggio).

Le anticipazioni di giovedì 9 maggio

Nella prima puntata di Viola come il mare 2 abbiamo assistito alle presentazioni tra Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara. Nella puntata di giovedì 9 maggio li ritroviamo sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Francesco Demir dal canto suo, sopraffatto dagli impegni lavorativi e dalla delicata situazione in cui versa sua madre, cerca di disinteressarsi a quanto sta accadendo tra i due, ma l'ostentata impassibilità non fa altro che accrescere in lui malumore e gelosia.

Viola e Francesco scoprono qualcosa di inatteso su Sicilia Web News nella seconda puntata di Viola come il mare 2

La cronaca nera di Palermo, però, incalza entrambi i protagonisti: una donna è stata uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile. Viola, al lavoro per un pezzo su Sicilia Web News, troverà molto commovente la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al suo bene. Ma è un secondo caso a infiammare la redazione, quello di una dottoressa aggredita e finita in coma. La Vitale e Demir cominciano a indagare sui colleghi della donna ma, con enorme sorpresa, arrivano a trovare un inatteso legame tra l'aggressione e il giornale per cui Viola scrive!

Il cast

Nel cast tornano naturalmente i due amatissimi protagonisti, Francesca Chillemi (che ha condiviso alcuni pensieri sulla seconda stagione nella nostra intervista) e Can Yaman nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir. Insieme a loro ci saranno anche Chiara Tron (che interpreta Tamara Graziosi), Giovanni Nasta (che interpreta il braccio destro di Francesco, Turi D'Agata), Giovanni Scifoni (Matteo Ferrara, il nuovo PM), Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Virginia Diop e Lorenzo Scalzo.