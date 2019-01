Vinci con UCI e Dragon Ball Super: Broly, al via la grande operazione a premi

In occasione dell'uscita del film Dragon Ball Super: Broly, il prossimo 28 febbraio, Anime Factory (etichetta di proprietà di Koch Media) e UCI Cinemas danno il via all'operazione a premi "Vinci con UCI e Dragon Ball Super: Broly" che permetterà a tutti di vincere l'esclusiva locandina del film.

Chiunque acquisti, attraverso i canali di vendita UCI Cinemas, almeno un biglietto per la visione del film Dragon Ball Super: Broly - Il Film nei 49 UCI Cinemas di tutta Italia per una qualsiasi proiezione dal 28 febbraio al 3 marzo, riceverà l'esclusiva locandina "Limited Edition" del film direttamente in cassa.

I premi verranno, infatti, consegnati direttamente presso le casse al momento della presentazione del biglietto se acquistato online o contestualmente all'acquisto in cassa.

Parteciperanno all'iniziativa tutti gli UCI Cinemas ad eccezione del Multisala Gloria by UCI Cinemas. Maggiori informazioni e tutti i dettagli relativi all'operazione a premi dedicata al film Dragon Ball Super: Broly sono disponibili sul sito http://dragonballsuperbroly.ucicinemas.it

Trama di Dragon Ball Super: Broly - Il Film: Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l'esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero Universo! Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

