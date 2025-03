Vincent D'Onofrio risponde alle voci sulla sua possibile apparizione come Kingpin in Spider-Man 4

Con l'ufficializzazione del ruolo di Wilson Fisk come nuovo sindaco di New York in Daredevil: Born Again, i fan hanno iniziato a speculare su un possibile scontro tra il Kingpin di Vincent D'Onofrio e Spider-Man. Tuttavia, l'attore ha recentemente risposto a queste indiscrezioni, chiarendo la sua posizione.

Inizialmente, Daredevil: Born Again avrebbe potuto aprire la strada a una collaborazione tra Daredevil e Spider-Man, con un possibile team-up tanto atteso dai fan. Tuttavia, a causa degli scioperi di Hollywood del 2023, i piani per la serie sono cambiati. Spider-Man 4, infatti, si inserirà nel contesto del Multiverso e arriverà dopo Avengers: Doomsday e Secret Wars.

Cosa ha detto Vincent D'Onofrio sul suo possibile ritorno in Spider-Man 4

Nelle ultime ore, sono emersi nuovi rumor sui social riguardo alla possibile partecipazione di Vincent D'Onofrio in Spider-Man 4, con il suo Kingpin che avrebbe affiancato Sadie Sink nel cast. L'attore, tuttavia, ha prontamente smentito tali voci, dichiarando: "È vero? Beh, nessuno me l'ha detto".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Se Spider-Man 4 dovesse essere ambientato nell'Universo Terra-616, potrebbe essere interessante vedere come il clima di vigilantes fuori legge - potenzialmente accennato in Daredevil: Born Again - influenzi la trama. Tuttavia, sembra ancora incerto quando Spider-Man e Daredevil potranno finalmente unirsi sul grande schermo.

D'Onofrio ha commentato un possibile incontro tra il suo Kingpin e Spider-Man lo scorso anno, dichiarando: "Se le autorità vogliono che accada, accadrà. Non credo ci siano state discussioni per impedire che ciò accada. Personalmente, penso che sarebbe una direzione interessante... Ma chi lo sa? Quando ti chiamano, ti dicono 'Stiamo facendo questo adesso', e io rispondo 'Ok'. È così che funziona",

Spider-Man 4: storyboard

Più recentemente, ha aggiunto: "Puoi chiedere, ma non sarò in Spider-Man 4, o almeno, nessuno me l'ha detto".

Spider-Man 4 è attualmente previsto per il 31 luglio 2026, con il regista Destin Daniel Cretton (conosciuto per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.