Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan presenta la nuova serie Pluribus: ecco il primo teaser

Vince Gilligan e Apple TV+ hanno finalmente svelato il titolo della prossima serie tv del creatore di Breaking Bad: si chiamerà Pluribus. Dopo un giallo (nel vero senso della parola) durato circa 24 ore, alimentato un'immagine enigmatica (una piastra di Petri su sfondo giallo si cui qualcuno sta disegnando una faccina sorridente), la piattaforma streaming ha finalmente svelato il primo teaser del nuovo progetto.

Di cosa parla Pluribus: Vince Gilligan affronta il tema della felicità

Better Call Saul 6: Rhea Seehorn in una scena dell'ultima stagione della serie

Ciò che ha spinto molti a pensarlo è il fatto che l'immagine condivisa ieri da Apple fosse accompagnata dalla didascalia "Happiness is contagious", la felicità è contagiosa. E in effetti, nonostante per il momento la trama sia ancora top secret, tutto ciò che sappiamo è riassumibile in un concetto: la persona più infelice della Terra dovrà salvare il mondo dalla felicità.

Su Pluribus sappiamo anche altro: che sarà una dramedy fantascientifica (un antico amore, considerando che Gilligan è sì conosciuto per Breaking Bad e Better Call Saul, ma è stato anche sceneggiatore e produttore di X-Files) che, tuttavia, sperimenterà anche con altri generi.

Quando arriverà Pluribus su Apple TV+?

La nuova serie originale di Vince Gilligan ha già una data di debutto in streaming: i primi due episodi debutteranno sulla piattaforma di Apple venerdì 7 novembre. Gli otto successivi (sono 10 episodi in totale) verranno distribuiti ogni settimana, fino al finale di stagione, previsto per il 26 dicembre.

Insieme alle prime informazioni, Apple TV+ ha anche annunciato che Pluribus ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione.

Un gradito ritorno da Better Call Saul nel cast

Better Call Saul 3: Bob Odenkirk con Rhea Seehorn nella premiere della nuova stagione

Protagonista di Pluribus sarà Rhea Seehorn, amatissima co-protagonista di Better Call Saul nei panni dell'avvocatessa Kim Wexler. E non sarà lei il solo legame con il glorioso passato "seriale" di Vince Gilligan: si torna a girare nel suo amato New Mexico, ad Albuquerque, città che è entrata nell'epica del piccolo schermo proprio grazie a Breaking Bad.

Insieme a Seehorn nel cast della serie ci saranno anche Karolina Wydra (Sneaky Pete) e Carlos-Manuel Vesga ("Il Sequestro del Volo 601"), con la partecipazione speciale di Miriam Shor ("American Fiction") e Samba Schutte ("Our Flag Means Death").

Pluribus è prodotta da Sony Pictures Television, con Vince Gilligan in veste anche di produttore esecutivo insieme al vincitore del WGA Award Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy sono co-produttori esecutivi.