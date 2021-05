Vin Diesel: "Fast & Furious 9 vi farà comprendere meglio anche il primo film"

Vin Diesel ha parlato del franchise di Fast & Furious in occasione della sua partecipazione al podcast EW's BINGE: The Fast Saga. Il celebre volto di Dom Toretto, inoltre, ha anche dichiarato che Fast & Furious 9 aiuterà i fan a comprendere meglio il primo film, quello che ha dato il via alla saga nel 2001.

A partire dalla sua esitazione ad apporre la firma che lo avrebbe portato a interpretare Fast & Furious nel 2001 accanto a Paul Walker fino ad alcune anticipazioni su Fast & Furious 9 - The Fast Saga, Vin Diesel ha raccontato: "Il mondo intero è emozionato all'idea di poter andare al cinema a guardare F9. I fan del franchise, però, aspettano il film in modo particolare e avranno risposte anche relativamente al primo episodio della saga. Questo nono episodio consentirà a tutti gli appassionati di trovare risposte ad alcuni interrogativi. Ad esempio, chi era Dom prima di diventare Dom? Ecco, questa storia sarà molto divertente e ricca!".

La saga, comunque, ha un futuro al di là del nono episodio. Universal, infatti, ha già affidato a Justin Lin il compito di dirigere altri due episodi del franchise di Fast & Furious. A questo proposito Vin Diesel ha dichiarato: "Siamo in attesa del decimo episodio. Ecco, ragazzi, il fatto che lo studio abbia già detto che servono altri due film ancora lascia soltanto presagire quanto sia ampio il materiale da trattare!".

Fast & Furious 9 sarà al cinema a partire dal 25 giugno grazie a Universal Pictures. Lo scorso gennaio, attraverso un post Instagram, Vin Diesel ha anche aperto al ritorno di Dwayne Johnson in Fast and Furious 10. A questo punto non resta altro da fare che attendere!