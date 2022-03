Vikings: Valhalla: la serie Netflix confermata per la seconda e terza stagione

Vikings: Valhalla, sequel della famosa serie Vikings, è stata rinnovata per una seconda e terza stagione che saranno disponibili in futuro su Netflix.

La serie Vikings: Valhalla è arrivata su Netflix solo il 25 febbraio e ora il colosso dello streaming annuncia già il rinnovo non solo per la seconda stagione, ma addirittura anche per la terza.

La serie storica spin-off Vikings: Valhalla, ambientata circa 100 anni dopo Vikings, è stata quindi rinnovata da Netflix. Lo streamer annuncia ufficialmente l'arrivo di una seconda e una terza stagione dello show. La produzione della seconda stagione è già terminata e, probabilmente, lo show arriverà il prossimo anno, mentre le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare questa primavera.

Il creatore della serie Jeb Stuart tornerà come showrunner e produttore esecutivo per entrambe le prossime stagioni. Sarà affiancato dal creatore della serie originale di Vikings, ovvero Michael Hirst, che fungerà da produttore esecutivo insieme a Morgan O'Sullivan, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri.

La prima stagione di Vikings: Valhalla è stata rilasciata su Netflix il 25 febbraio ed è diventata rapidamente una delle serie più viste. Il dramma storico è arrivato nella Top 10 delle liste in 90 paesi, con 80,5 milioni di ore di visualizzazione durante i primi due giorni sulla piattaforma, che sono salite a 194 milioni di ore dopo nove giorni

