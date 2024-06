Vikings: Valhalla, il nuovo e violentissimo trailer svela la data d'uscita dell'ultima stagione

Netflix ha svelato le prime immagini della terza e ultima stagione della serie e quando farà il suo debutto in streaming

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla, serie sequel della principale Vikings che si concluderà ufficialmente il prossimo 11 luglio, quando tutti gli episodi approderanno in streaming.

Creata da Jeb Stuart, la serie comincia all'inizio dell'XI secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: Leif Eriksson (Sam Corlett), sua sorella Freydis (Frida Gustavsson) e il principe norvegese Harald Sigurdsson (Leo Suter).

La terza stagione riprende sette anni dopo la conclusione della seconda. Freydis è ora il leader indiscusso della Jomsborg pagana e Leif e Harald hanno raggiunto la gloria a Costantinopoli. Ma per compiere il loro destino ci sono sfide più grandi da affrontare.

Oltre a Corlett, Gustavsson e Suter, i series regular che ritornano per la terza stagione includono Laura Berlin (Emma di Normandia), David Oakes (Godwin), Bradley Freegard (Re Canuto) con le guest star Pollyanna McIntosh (Regina Ælfgifu), Soren Pilmark (Sweyn Forkbeard), Sofya Lebedeva (Elena), Florian Munteanu (Maniakas) e Goran Visnjic (Erik il Rosso).

Vikings: Valhalla è prodotta da MGM Television e prodotta esecutivamente da Jeb Stuart, Morgan O'Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri.

"Sono molto grato di aver avuto tre stagioni per raccontare le storie di Leif, Harald e Freydis. Sapevo fin dall'inizio che volevo mostrare l'evoluzione di come tre dei più famosi vichinghi sono diventati le icone che conosciamo oggi e ci siamo riusciti", aveva dichiarato il co-creatore e produttore esecutivo Jeb Stuart in un comunicato, all'epoca dell'annuncio che la terza stagione di Vikings: Valhalla sarebbe stata l'ultima.