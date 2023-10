Vikings Valhalla, Netflix cancella la serie: la terza stagione sarà l'ultima

Secondo quanto riportato da Variety e altre testate, Netflix ha deciso di cancellare Vikings: Valhalla, che si concluderà quindi con la terza stagione annunciata alla fine dello scorso febbraio.

"Sono molto grato di aver avuto tre stagioni per raccontare le storie di Leif, Harald e Freydis. Sapevo fin dall'inizio che volevo mostrare l'evoluzione di come tre dei più famosi vichinghi sono diventati le icone che conosciamo oggi e ci siamo riusciti", ha dichiarato il co-creatore e produttore esecutivo Jeb Stuart in un comunicato.

"Spero che quando il pubblico vedrà la nuova stagione, sarà entusiasta di tutte le nuove direzioni in cui abbiamo portato questi eroi. Quando abbiamo iniziato questo progetto 5 anni fa, ho lavorato duramente con questo incredibile cast e troupe per creare un viaggio che tutti speravamo sarebbe stato soddisfacente".

Stuart ha proseguito: "Naturalmente, quando si tratta di personaggi storici reali, ci sono sempre altri aspetti della loro vita che potrebbero essere esplorati, ma era logico che la storia dei viaggi di Leif, Freydis e Harald si concludesse con la terza stagione. E non vediamo l'ora che i fan vedano la conclusione di questo capitolo della storia".

Spin-off della serie Vikings di History Channel, Vikings: Valhalla ha seguito le leggendarie vicende dell'esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), di sua sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e del principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Vikings: Valhalla.

Vikings: Valhalla ottiene il rinnovo per la terza stagione, uscirà nel 2024

Oltre a Stuart, Morgan O'Sullivan, il creatore della serie originale Vikings Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri sono stati produttori esecutivi. La serie è stata prodotta dalla MGM Television.

La terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla debutterà su Netflix nel 2024.