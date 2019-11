Vikings: Netflix ordina la produzione della serie sequel Valhalla

Vikings si concluderà con gli episodi della sesta stagione e ora Netflix ha annunciato la produzione della serie sequel che si intitolerà Valhalla, di cui verranno prodotti ben 24 episodi.

La nuova serie sarà prodotta da Michael Hirst, creatore di Vikings, e Jeb Stuart ne sarà sceneggiatore e showrunner. Nel team di Valhalla ci sarà poi il produttore Morgan O'Sullivan e MGM Television.

Le riprese dello show si svolgeranno in Irlanda e Hirst ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta nell'annunciare la continuazione della nostra saga di Vikings. So che milioni di nostri fan in tutto il mondo saranno elettrizzati dalla fiducia dimostrata da MGM e Netflix. Jeb Stuart, uno sceneggiatore davvero meraviglioso, proporrà nuovi racconti e una potente visione viscerale alle storie di alcuni dei più famosi vichinghi della storia".

Al centro della storia ci saranno Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re normanno Gugliemo il Conquistatore, alle prese con la sopravvivenza in un mondo in continuo cambiamento.

Vikings: Valhalla sarà ricco di azione e racconti legati alla famiglia, alla lealtà e al potere.

La serie originale ha debuttato su History nel 2013 e si è rivelata un vero successo nel corso degli anni seguendo la storia di Ragnar Lothbrok e della sua famiglia.

Vikings 5: la serie si rinnova rimanendo fedele a se stessa