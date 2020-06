Viggo Mortensen e Peter Farrelly raccontano la storia di un uomo che va in Vietnam nel '67 a farsi una birra

Viggo Mortensen torna a collaborare col regista di Green Book, Peter Farrelly, per raccontare la storia di un uomo che se ne va fino in Vietnam a farsi una birra.

Roma 2018: Viggo Mortensen al photocall di Green Book

Il film, tratto da una storia vera, racconta l'avventura di un uomo che, nel 1967, si reca in Vietnam durante la guerra per incontrare alcuni amici e farsi una birra insieme a loro. La storia è raccontata nel memoir The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War," scritto da Joanna Molloy e John "Chick" Donohue. Il film seguirà le orme di Donohue che lascia New York City per recarsi nella giungla del Vietnam con un carico di birra da consegnare ad alcuni amici soldati.

Viggo Mortensen non dovrebbe interpretare il protagonista della storia, ma a quanto pare il suo dovrebbe essere un ruolo di contorno.

L'attore americano ha ultimato il suo primo da regista, il dramma Falling, che è entrato nella selezione ufficiale di Cannes 2020. Il suo prossimo progetto dovrebbe essere un film dedicato a Unabomber.