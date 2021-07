Vi presento i nostri: quando Robert De Niro citò il film nel suo discorso ai Golden Globe

Robert De Niro menzionò Vi presento i nostri durante il suo discorso ai Golden Globe, ringraziando l'Hollywood Foreign Press Association per un premio alla carriera.

Durante la parte iniziale del suo discorso De Niro, dopo aver ringraziato Matt Damon per la presentazione, dichiarò: "Ero molto, molto commosso e gratificato quando avete annunciato che avrei ricevuto questo premio perché l'avete reso pubblico due mesi fa, ovvero prima di poter recensire il mio ultimo film, Vi presento i nostri."

Robert De Niro e Ben Stiller in una prima immagine di Ti presento i piccoli

"Guardando la carrellata di film che hanno appena proiettato qui sul palco mi viene da pensare che abbia girato soltanto capolavori, ma non è così." Ha continuato De Niro. "Un bellissimo film in cui ho recitato è Risvegli, principalmente grazie alla straordinaria performance di Robin Williams. Non mi ricordavo neanche di aver preso parte a quel progetto fino a stasera."

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione di approvazione del 9% basata su 148 recensioni e una valutazione media di 3,4/10. Il consenso critico del sito web afferma: "Per quanto costellato da stelle del cinema Vi presento i nostri è un film incredibilmente pigro e fa scendere di livello la celebre trilogia".