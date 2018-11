Veronica Mars: J.K. Simmons nel cast del revival

Veronica Mars ritornerà con una serie revival composta da otto episodi, destinati a Hulu, e nel cast ci sarà anche il premio Oscar J.K. Simmons.

L'attore avrà il ruolo di Clyde Prickett, un ex detenuto che ha trascorso dieci anni in carcere per racket. Dopo che Clyde termina la sua pena inizia a lavorare per Dick Casablancas, diventando la persona incaricata di risolvere i suoi problemi. Clyde è inoltre particolarmente intelligente e pericoloso, oltre ad avere una rete di ex criminali su cui può contare se vuole mentenersi "pulito".

Lo show potrà contare sul ritorno di Kristen Bell nel ruolo della giovane detective e di molti interpreti che hanno fatto parte del cast originale, oltre alle new entry Clifton Collins Jr. e Izabela Vidovic.

La sinossi ufficiale anticipa:

I giovani che stanno festeggiando lo spring break stanno venendo uccisi a Neptune, decimando il settore turistico che sostiene l'economia della città. Dopo che i genitori di una delle vittime affidano alla Mars Investigations il compito di trovare l'assassino del proprio figlio, Veronica viene trascinata in un epico mistero che vede i più benestanti, pronti a far finire i festeggiamenti che durano un mese, contro la classe operaia che conta sul circolo di denaro esistente grazie all'essere l'alternativa della West Coast a Daytona Beach.

La prima puntata inedita sarà scritta dal creatore della serie Rob Thomas e, per ora, non è stata annunciata la data della première prevista nel 2019.