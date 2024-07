Il Gladiatore 2, Pedro Pascal: "Lottare di nuovo con Paul Mescal? Preferirei essere lanciato da un edificio"

Pedro Pascal ha parlato della trasformazione fisica compiuta dal collega Paul Mescal per il film Il Gladiatore 2, svelando un divertente dietro le quinte delle scene d'azione.

Nonostante sia abituato a mettersi alla prova con sequenze di scontri e in cui deve lottare, la star di The Last of Us si è infatti trovata un po' in difficoltà durante la realizzazione del sequel diretto da Ridley Scott.

La trasformazione di Paul Mescal

Intervistato dal magazine Vanity Fair, Pedro Pascal ha parlato dell'amico Paul Mescal dichiarando: "Lui è diventato così forte. Preferirei essere lanciato da un edificio piuttosto che dover lottare di nuovo contro di lui".

Il protagonista di The Last of Us ha commentato le sue difficoltà sul set del film Il Gladiatore 2 aggiungendo: "Andare contro qualcuno che è così in forma, così talentuoso e molto più giovane... Amico, è brutale. Lo chiamo Brick Wall Paul (Paul muro di mattoni)".

Pascal ha però ribadito che ne è valsa la pena: "Oltre al fatto che Ridley è un genio totale, Paul è uno dei più grandi motivi per cui ho fatto vivere al mio povero corpo quell'esperienza".

Un combattimento tra i due attori

La scelta del protagonista

Mescal ha invece raccontato che ha voluto trasformarsi fisicamente per poter risultare realistico nella parte e che questo ha modificato anche il suo approccio fisico e mentale: "Alle volte, nel tentativo di ottenere quel look perfetto, si rischia di finire più per essere un modello di biancheria intima rispetto a un guerriero". Modificare l'aspetto dei propri muscoli, oltre a un fattore estetico, ha portato inoltre a una sensazione diversa nei confronti del proprio corpo: "Ti muovi in modo diverso. Ha un impatto su di te dal punto di vista psicologico in un modo che è utile per il film".

Il gladiatore 2, Joseph Quinn è nervoso per il sequel ma 'non vedo l'ora che la gente lo veda'

Nel sequel diretto da Ridley Scott, Paul avrà il ruolo di Lucio Vero, il nipote di Commodo, che vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Nel cast ci saranno anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.