Verity: il film con Anne Hathaway tratto dal bestseller di Colleen Hoover ha una data di uscita

Amazon MGM Studios ha svelato la data di uscita dell'adattamento cinematografico di Verity, il celebre romanzo di Colleen Hoover. Il thriller psicologico, diretto da Michael Showalter, arriverà nelle sale il 15 maggio 2026 e vedrà nel cast Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

Verity è stato inizialmente autopubblicato dalla Hoover nel 2018 prima di essere acquisito da Grand Central Publishing nel 2021, diventando rapidamente un bestseller del New York Times.

Nel cast figurano anche Ismael Cruz Córdova e Brady Wagner. La data di uscita è vista come una controprogrammazione in un calendario che per quel mese include tentpole maschili come The Mandalorian & Grogu e Avengers: Doomsday.

Michael Showalter, noto per aver diretto Gli occhi di Tammy Faye, si occuperà della regia, mentre la sceneggiatura porta la firma di Nick Antosca, che ha lavorato su una precedente bozza sviluppata da Hillary Seitz, Angela LaManna e il duo Will Honley e April Maguire.

La trama di Verity

La storia segue la scrittrice Lowen Ashleigh, che accetta un incarico per terminare una serie di libri iniziata da Verity Crawford (interpretata da Hathaway), autrice di successo rimasta vittima di un misterioso incidente. Durante il suo lavoro, Lowen scopre un manoscritto inedito che potrebbe rivelare segreti inquietanti sul passato della famiglia Crawford.

Showalter ha già diretto Hathaway nel film di Amazon MGM Studios The Idea of You, basato sul romanzo di Robinne Lee e interpretato anche da Nicholas Galitzine.

Tra i produttori del film figurano Nick Antosca e Alex Hedlund per Eat the Cat, Michael Showalter e Jordana Mollick per Semi-Formal Productions, Anne Hathaway per Somewhere Pictures, Colleen Hoover per Heartbones Entertainment e Stacey Sher per Shiny Penny. Lauren Levine di Heartbones Entertainment è la produttrice esecutiva.

Oltre a Verity, un altro romanzo della Hoover, It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, è stato recentemente adattato da Sony con Blake Lively, Justin Baldoni e Brandon Sklenar. Nonostante alcune controversie legali, il film ha riscosso un grande successo al botteghino. Intanto, è in fase di sviluppo un adattamento indipendente di Regretting You, con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco e Mason Thames.