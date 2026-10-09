Verissimo, le anticipazioni su Cristian Mascolino: cosa dirà su Soraya e Nicole Cena

Dai retroscena sulla rottura con Soraya Sabetta al nuovo amore con Nicole Cena: Cristian Mascolino si prepara a raccontare un capitolo importante della sua vita sentimentale. Sabato 10 ottobre, l'ex protagonista di Temptation Island sarà ospite di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, insieme alla ragazza con cui avrebbe iniziato una relazione dopo la fine del reality. Secondo le anticipazioni diffuse da Gemma Palagi, l'intervista porterà alla luce nuovi dettagli sulla sua storia passata e sul legame nato lontano dalle telecamere.

Cristian e Soraya, le rivelazioni sui tradimenti

A distanza di tempo dalla separazione, la relazione tra Cristian e Soraya continua a far discutere. Dopo la fine del loro percorso a Temptation Island, durante lo speciale Temptation Island e poi... e poi..., l'ex fidanzata aveva raccontato alcuni retroscena sulla loro storia, parlando anche di presunti tradimenti.

A Verissimo, Cristian avrebbe deciso di dare la propria versione dei fatti, ridimensionando il numero degli episodi. Stando alle anticipazioni di Gemma Palagi, avrebbe dichiarato: "In realtà i tradimenti sono stati 2/3, di cui solo 1 fisico, e sono avvenuti all'inizio della loro relazione".

Nicole Cena

Nel corso dell'intervista, Cristian avrebbe affrontato anche le polemiche legate alla sua famiglia, dopo le dichiarazioni di Soraya sul rapporto con i suoi genitori. Secondo quanto riferito da Gemma Palagi, la partecipazione al programma avrebbe avuto conseguenze pesanti anche sui suoi familiari: "I genitori di Cristian hanno sofferto molto dopo il programma (il padre piangeva dopo la messa in onda di ogni puntata)".

Resterebbero inoltre alcune questioni irrisolte con la famiglia dell'ex fidanzata. Cristian avrebbe raccontato di aver parlato telefonicamente con il padre di Soraya, di cui è dipendente, prima dell'ultima puntata dello speciale, senza però aver ancora trovato il coraggio di chiedere scusa ai suoi familiari.

Nicole Cena e Cristian, come è nata la nuova relazione

Archiviata la relazione con Soraya, nella vita di Cristian è arrivata Nicole Cena, la tentatrice conosciuta durante il reality. Secondo le anticipazioni, sarebbe stato proprio lui a cercarla dopo la fine del programma, dando inizio a una frequentazione diventata poi una relazione.

I due hanno scelto di proteggere la propria intimità, mantenendo un profilo basso sui social e condividendo pochissimi dettagli della loro vita privata. Una riservatezza che, secondo Gemma Palagi, rappresenterebbe un punto d'incontro tra loro: "Tengono la relazione molto riservata perché entrambi lo sono e si sono trovati per questo".

La loro presenza insieme a Verissimo potrebbe quindi segnare un momento importante, con la possibilità di raccontare al pubblico come sia nato il sentimento e cosa li abbia avvicinati dopo l'esperienza televisiva.