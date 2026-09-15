Temptation Island: Cristian ammette i tradimenti, Soraya manda le chat al gossip

Cristian ha ammesso di aver tradito Soraya più volte, mentre lei ha raccontato delle chat inoltrate a una pagina di gossip. Nello speciale anche il ritorno di Rosario e Alessandra e l'addio tra Iris e Andrea.

Il secondo speciale di Temptation Island e poi... e poi... ha riportato al centro dello studio Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Tra tradimenti, chat e accuse reciproche, i due hanno raccontato cosa è successo dopo il programma. Spazio anche alle altre coppie: Rosario Monetti e Alessandra Ciociola hanno sorpreso con un ritorno di fiamma, mentre Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis hanno confermato la loro rottura.

Cristian ammette i tradimenti e Soraya racconta delle chat

Lo speciale è iniziato proprio con Cristian e Soraya, protagonisti di un confronto che ha ripercorso quanto accaduto dopo il loro ultimo falò. I due si erano lasciati al termine del programma e, ancora una volta, hanno avuto modo di raccontare cosa è successo nelle settimane successive.

Soraya ha spiegato che il legame nato con il tentatore Dimitri all'interno del programma è terminato subito dopo la fine di Temptation Island. La ragazza ha raccontato di essersi resa conto di non provare alcun sentimento nei confronti del tentatore.

Questa parte dello speciale è servita soprattutto a Soraya per cercare di chiarire alcuni aspetti della sua esperienza nel programma e dell'immagine che, secondo lei, è uscita dalle puntate. "Mi dispiace per quello che ho detto a Cristian. Io purtroppo quando sono ferita attacco", ha ammesso la ragazza.

Allo stesso tempo, Soraya ha raccontato nuovi dettagli sulla fine della relazione con Cristian, spiegando di aver scoperto nei primi giorni di agosto che l'ex fidanzato la tradiva grazie ad alcune chat che le erano state inoltrate da una persona vicina alla ragazza frequentata da Cristian. Lui ha ammesso di aver tradito Soraya, anche più volte, senza però riuscire a ricordare con precisione quante.

Durante il confronto, Cristian ha però mosso a sua volta delle accuse nei confronti dell'ex fidanzata. Secondo il suo racconto, dopo aver ricevuto le chat Soraya le avrebbe immediatamente inoltrate a una pagina di gossip, violando anche la privacy delle persone coinvolte.

Soraya ha ammesso l'errore, spiegando: "In quel momento ho visto nero". Cristian ha inoltre raccontato che, mentre lui continuava a frequentare Nicole, Soraya avrebbe avuto degli incontri con Dimitri, definiti dalla ragazza come "solo fisici".

A chiudere il confronto è stato un video di Cristian, che ricordiamo lavora nell'azienda di famiglia di Soraya. Nel filmato il ragazzo ha ammesso i propri errori e ha chiesto scusa all'ex fidanzata.

Rosario e Alessandra, il ritorno di fiamma nello speciale

La seconda coppia a ritrovarsi nello speciale Temptation Island e poi... e poi... è stata quella composta da Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. Dopo la fine della loro relazione, Alessandra aveva deciso di prendersi del tempo per riflettere. Anche durante lo speciale la ragazza ha accusato Rosario di essersi fatto vedere poco durante l'estate, limitandosi a qualche messaggio e a vacanze separate.

Rosario, che aveva trascorso anche alcuni giorni di vacanza a Ibiza, ha spiegato di aver rispettato la decisione dell'ex fidanzata e di averle lasciato lo spazio che lei stessa aveva richiesto.

Poi, però, è arrivata la svolta. Rosario ha spiegato di aver preso la sua decisione: "Sono arrivata alla consapevolezza di voler chiudere definitivamente perché anch'io pensavo di meritare qualcosa di più". La ragazza è scoppiata a piangere, non aspettandosi la scelta di Rosario. Ma lui ha deciso di sorprenderla ancora una volta: ha lasciato la postazione ed è tornato dopo qualche secondo con un fascio di rose rosse. I due hanno così deciso di tornare insieme, almeno per il momento.

Andrea e Iris, la storia sembra essere arrivata al capolinea

Iris e Andrea erano usciti insieme dall'ultimo falò di confronto, una scelta che avevano confermato anche un mese dopo la fine di Temptation Island. Dopo qualche settimana, però, la coppia è arrivata nuovamente alla rottura.

A prendere la decisione è stata Iris, che ha spiegato di aver ritrovato in Andrea le stesse mancanze che aveva avvertito già prima di partecipare al programma. Nelle settimane successive alla loro uscita da Temptation Island la ragazza si è resa conto che, nonostante i tentativi di cambiare le cose, nulla era davvero migliorato*. Da qui la scelta di chiudere definitivamente la loro storia.

Andrea ha vissuto la decisione di Iris come un pretesto per mettere un punto alla loro relazione, raccontando di aver investito molto nei mesi successivi al programma per dimostrarle i suoi sentimenti. "Io in questi tre mesi mi sono annullato", ha spiegato, ripercorrendo il periodo trascorso dopo la fine di Temptation Island.