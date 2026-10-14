Temptation Island, il post di Alessandra Ciociola e il commento di Rosario Monetti dopo la rottura

La storia tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, protagonisti di Temptation Island, sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Nelle ultime ore, Alessandra ha condiviso sui social un lungo post in cui ha ripercorso l'ultimo anno della sua vita, segnato dal trasferimento a Napoli e da importanti cambiamenti personali. Sotto la pubblicazione è arrivato anche il commento di Rosario, che non è passato inosservato.

Alessandra Ciociola racconta un anno di cambiamenti dopo Temptation Island

Alessandra e Rosario erano arrivati a Temptation Island dopo una profonda crisi di coppia. La ragazza aveva raccontato di aver perso la fiducia nel fidanzato dopo aver scoperto di essere stata tradita. Durante la presentazione della coppia, aveva inoltre spiegato che, prima del trasferimento di Alessandra da Milano a Napoli per iniziare la convivenza, lui avrebbe portato avanti contemporaneamente due relazioni: una a Milano con lei e un'altra a Napoli.

Il loro percorso nel villaggio delle tentazioni è stato caratterizzato da alti e bassi, con momenti di confronto e difficoltà che hanno messo a dura prova il rapporto. Una volta terminata l'esperienza televisiva, la relazione non ha retto e i due si sono progressivamente allontanati, fino alla rottura definitiva.

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Nelle ultime ore, Alessandra ha deciso di raccontare sui social cosa abbia significato per lei trasferirsi a Napoli e ricominciare una nuova vita. Un'esperienza che, nonostante le difficoltà iniziali, le ha permesso di riscoprire se stessa e di trovare una nuova forza interiore.

"Esattamente un anno fa, a luglio del 2025, io ho deciso di cambiare totalmente vita e seguire quello che mi diceva il cuore, trasferendomi a Napoli. Mi ricordo ancora quel giorno, quando sono partita e mi sono fatta tutto il tragitto in macchina piangendo perché non sapevo cosa mi aspettava e non sapevo a cosa andavo incontro".

Alessandra ha poi raccontato di essersi sentita inizialmente spaesata, in una città in cui non conosceva nessuno al di fuori di Rosario e della sua famiglia. Con il tempo, però, è riuscita ad ambientarsi, a trovare lavoro e a costruire nuove amicizie.

"In questo anno ho scoperto un'Alessandra forte e coraggiosa. Questa esperienza, ad oggi, la racconto con il sorriso perché mi ha cambiata molto e mi ha fatto scoprire lati del mio carattere che non pensavo manco di avere".

Il messaggio di Alessandra: l'invito a seguire il cuore

Nel suo lungo post, Alessandra ha rivolto anche un consiglio a chi si trova davanti a una scelta importante, ricordando come inizialmente persino alcuni membri della sua famiglia avessero dubitato della sua decisione di trasferirsi.

"Tanti all'inizio, compresa la mia famiglia, mi presero per pazza quando presi questa decisione, ed è vero, un po' pazza sono stata. Però ad oggi una cosa voglio dire: fate sempre quello che il cuore vi dice di fare senza ascoltare nessuno, perché la vita è vostra e voi decidete per voi stessi".

Un anno intenso, fatto di emozioni contrastanti, giornate felici e momenti di malinconia, durante il quale Alessandra ha conosciuto persone che hanno contribuito a farla sentire accolta nella sua nuova città.

La ragazza ha voluto ringraziare in particolare la famiglia di Rosario e i suoi amici, che l'hanno fatta sentire a casa fin dal primo giorno. "Mi hanno accolta e mi hanno amata per la persona che sono, con tutti i miei pregi e i miei difetti, mi hanno fatta sentire a casa dal primo giorno e tutti quanti mi hanno aiutata quando avevo bisogno. Quindi io a loro dirò per sempre grazie e gli vorrò per sempre un bene immenso".

Rosario Monetti commenta il post di Alessandra: la risposta di lei

A sorprendere i follower è stato soprattutto il commento lasciato da Rosario Monetti sotto la pubblicazione dell'ex fidanzata. Nonostante la fine della loro relazione, il ragazzo ha scelto di rivolgerle un messaggio di auguri, dimostrando di volere comunque il meglio per il futuro di Alessandra.

"A prescindere da come sia andata, ti auguro tutta la felicità di questo mondo e che tu possa realizzare ogni tuo sogno. In bocca al lupo per tutto quanto". Parole alle quali Alessandra ha risposto con un semplice e conciso "Grazie".