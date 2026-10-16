Verissimo, le anticipazioni di Soraya Sabetta e Sara Palumbieri: tra nuovi amori ed ex

Dalla frequentazione tra Soraya Sabetta e Stefano Modica alla rottura tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, le anticipazioni sulla puntata di Verissimo raccontano nuovi sviluppi sentimentali dopo Temptation Island.

Soraya Sabetta e Sara Palumbieri saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda sabato 17 ottobre su Canale 5. Le due protagoniste di Temptation Island hanno stretto un forte legame durante il loro viaggio nei sentimenti, conclusosi con la rottura delle rispettive relazioni con Cristian Mascolino e Gabriele Govoni.

Nel salotto di Silvia Toffanin, le due ragazze torneranno a parlare della loro vita sentimentale dopo l'esperienza nel docu-reality di Canale 5, tra nuove frequentazioni, rapporti ormai chiusi e indiscrezioni tutte da chiarire.

Soraya Sabetta torna a Verissimo: cosa succede con Stefano Modica

Per Soraya Sabetta si tratta della seconda ospitata a Verissimo nel giro di poche settimane. La ragazza era già stata accolta da Silvia Toffanin circa quindici giorni fa, quando aveva raccontato le critiche ricevute sui social per il suo comportamento durante Temptation Island.

Soraya Sabetta con Stefano Modica

Questa volta, l'attenzione si concentrerà anche sulla sua situazione sentimentale e sulle indiscrezioni che la vorrebbero vicina a Stefano Modica, volto di Italia Shore. Secondo le anticipazioni, Soraya avrebbe confermato di frequentare il ragazzo, spiegando di sentirsi e vedersi con lui. La conoscenza, tuttavia, non sarebbe ancora sfociata in una relazione ufficiale.

Come anticipato da Daria Restaino, Soraya avrebbe descritto Stefano come un ragazzo piuttosto geloso, dal carattere particolare. Tra i due ci sarebbero alcune incomprensioni legate proprio alle rispettive personalità, entrambe molto forti. Per questo motivo, al momento, non ci sarebbe l'intenzione di ufficializzare il rapporto.

Durante il suo percorso a Italia Shore, Stefano aveva frequentato prima Sara Amenta e successivamente Eleonora Terzulli. Ora, però, l'attenzione si sposta sulla conoscenza con Soraya, che potrebbe raccontare a Silvia Toffanin ulteriori dettagli su questa frequentazione.

Soraya parla ancora di Cristian Mascolino e della tentatrice Nicole Cena

Nonostante la fine della relazione, Cristian Mascolino sembra essere ancora un argomento presente nei racconti di Soraya. L'ex protagonista di Temptation Island avrebbe parlato anche della nuova frequentazione del suo ex con la tentatrice Nicole Cena.

Entrambi erano già stati ospiti di Verissimo e, secondo quanto riportato nelle anticipazioni, Soraya avrebbe riferito di aver sentito alcune voci su un presunto tradimento di Cristian ai danni di Nicole. Si tratterebbe, tuttavia, di indiscrezioni non confermate. Soraya avrebbe anche osservato che Nicole le sembra molto presa da Cristian, aggiungendo che, come ragazza, le piace.

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni: dopo il confronto nessun contatto

Anche Sara Palumbieri dovrebbe raccontare a Verissimo come sono cambiate le cose dopo la fine della relazione con Gabriele Govoni. Stando alle anticipazioni, dopo il confronto con Filippo Bisciglia, Sara non avrebbe più visto né sentito il suo ex. La ragazza sarebbe andata a recuperare le proprie cose a casa di Gabriele quando lui non era presente. Lo stesso avrebbe fatto lui, evitando così un nuovo incontro. Una situazione che lascia intendere come, almeno per il momento, tra i due non ci sia stato un riavvicinamento dopo la conclusione del loro percorso a Temptation Island.