Venom, Tom Hardy: Sto già pensando al terzo film"

Il protagonista di Venom Tom Hardy è ottimista sulle possibilità che Sony dia il via libera per un terzo film, quindi sta già pensando a come realizzarlo.

Se chiedete a Tom Hardy, Venom 3 è assolutamente una possibilità: l'attore, produttore e anche sceneggiatore nel caso del sequel del film del 2018, Venom: La Furia di Carnage, ha infatti rivelato di star già pensando a un nuovo film con protagonista Eddie Brock e il celebre simbionte.

Venom: una scena del film

Intervistato dalla rivista Esquire durante le riprese del film Netflix Havoc, Hardy ha parlato del futuro del franchise supereroistico targato Sony e della possibilità di vedersi approvato anche un terzo film di Venom da parte degli studios.

"Sto pensando anche a un terzo film, perché devi scriverlo praticamente insieme [al secondo]".

Ma sarà lui a scriverlo assieme a Kelly Marcel (anche sceneggiatrice dei primi due)? "Beh, un terzo film non sarà ufficialmente approvato finché non constateremo il successo del secondo, ma lo studio era davvero molto soddisfatto del sequel" afferma poi, lasciando intendere che che le probabilità sono piuttosto alte.

Sarà quindi il boxoffice ad avere l'ultima parola in merito, ma l'attore sembra piuttosto ottimista, specialmente per come si sviluppa la dinamica tra Eddie e Venom: "Sono molto soddisfatto. Molto compiaciuto. Ma devo stare attento a come parlo, perché ora sono un esecutivo. Un uomo degli studios! Che ci crediate o meno".

E viste le premesse con cui si era fatto carico del progetto ai tempi del primo film, già il fatto che Venom abbia potuto avere un sequel è una gran cosa per Hardy.

"Con Venom avevamo diversi obbiettivi, ma erano minori paragonati a quello principale: 'Posso far sì che Eddie Brock e Venom risultino un supereroe Marvel consolidato?'".

"Venom e Eddie Brock sono parte di un canon universale tra gli appassionati di supereroi, quindi non voglio rovinare la cosa. Mi piacerebbe essere parte di questa eredità e non mandare tutto all'aria. Non voglio macchiarne la reputazione" ammette di aver pensato.

Venom: La Furia di Carnage arriverà prossimamente nelle sale italiane.