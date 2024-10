Venom: The Last Dance supera i tre milioni di euro al box office italiano, Pathenope secondo con due milioni

Ottimo debutto per Venom: The Last Dance, che incassa oltre tre milioni di euro, bene anche il nuovo film di Sorrentino che incassa più di due milioni.

Venom: The Last Dance e Parthenope guidano il box office italiano del weekend rimpolpando le casse degli esercenti grazie a incassi di tutto rispetto. Debutto da tre milioni di euro abbondanti per il terzo capitolo della saga Sony sul simbionte interpretato da Eddie Brock, forte di 3,1 milioni di incasso raccolti in 405 sale e di 395.928 presenze (dati Cinetel). Nonostante l'accoglienza divisiva da parte della critica, il pubblico italiano sembra rispondere bene alla (dis)avventure del villain dello Spider-Man Extended Universe Sony e brama per conoscere la fine della trilogia sul grande schermo.

Due milioni di euro tondi tondi per Parthenope di Paolo Sorrentino, nuova incursione nella mente del cineasta napoletano che omaggia la sua città con una storia tutta al femminile che parla di bellezza, emancipazione e liberazione. Uscita in 529 sale, la pellicola interpretata da Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri e dall'esordiente Celeste Dalla Porta segna 261.469 presenze, segno che l'interesse nella visione del regista premio Oscar è sempre vivo.

Terzo l'ex numero Il robot selvaggio, affascinante pellicola di animazione dall'afflato ecologista che ha conquistato il pubblico italiano e continua a macinare incassi raccogliendo altri 958.000 euro che lo portano a 4,7 milioni complessivi. Protagonista della storia è l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando perfino ad adottare un'ochetta orfana.

In discesa l'horror Smile 2, che aggiunge altri 690.000 euro al suo malloppo superando i due milioni di euro. Cifre da non sottovalutare per una pellicola dal budget tutto sommato ridotto per uno studio, visto che è costata "solo" 28 milioni. Per scoprire di più sul film, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Smile 2.

Chiude la top 5 Megalopolis, colossale progetto utopistico di Francis Ford Coppola che arranca sempre di più. Gli incassi si fermano a 290.000 euro che, sommati ai guadagni del primo weekend, portano il film a superare 1,1 milioni di euro. Cifre troppo basse, a fronte di un budget stellare, per sventare il rischio di flop, peraltro annunciato dopo il debutto a Cannes che non ha trovato i favori della critica. Non sembra poter salvare la baracca neppure il ricco cast composto da Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight e Laurence Fishburne.