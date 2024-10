Venom: The Last Dance: "Knull di Andy Serkis realizzato in CGI e motion capture"

Creato con un misto di motion capture e CGI, il villain Knull non si limiterà ad apparire in Venom 3, ma potrebbe avere vita cinematografica longeva.

Mancava solo la conferma ufficiale, ma era stato ampiamente anticipato a interpretare l'oscuro villain Knull, che dà del filo da torcere a Tom Hardy e al suo simbionte in Venom: The Last Dance, da oggi nei cinema italiani, è una star ben nota al franchise. Si tratta di Andy Serkis, mago della motion capture che ha diretto il secondo capitolo della trilogia Sony, Venom - La furia di Carnage.

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, a domanda diretta la regista e sceneggiatrice Kelly Marcel ha dichiarato: "Adoro Andy Serkis- Tutti lo amiamo. Sapevamo fin da Venom 2 che sarebbe stato lui a interpretare Knull se fossimo riusciti a portarlo sullo schermo. È stato l'unico a cui l'abbiamo chiesto ed è stato felicissimo. È uno dei più grandi doppiatori al mondo. Knull viene realizzato sia in motion capture che in CGI, ed è stato così bello dargli vita insieme. È stato come una reunion di amici. Andy e io siamo amici, così è stato divertente passare del tempo insieme per creare Knull".

Il simbionte di Tom Hardy

La saga di Venom si è conclusa per sempre?

La recensione di Venom: The Last Dance rivela cosa ci attende nel finale della trilogia dedicata al popolare simbionte dei fumetti Marvel nemico di Spider-Man. Tom Hardy ha chiarito che questo sarà il suo ultimo film del franchise, ma è possibile fargli cambiare idea magari con un'offerta imperdibile?

Al riguardo Kelly Marcel non si sbilancia: "Dovreste chiedere a Sony. Il contratto di Tom è finito. Ci è stato chiesto di fare tre film, ne abbiamo realizzati tre e chissà cosa riserva il futuro. Spero che abbiamo gettato le basi per proseguire con altri personaggi, altri simbionti e cattivi, se lo desiderano. Ma questo è l'ultimo per Venom ed Eddie Brock".