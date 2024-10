Venom: The Last Dance, per le prime reazioni è "il più divertente della trilogia", "Tom Hardy dà tutto"

Tom Hardy lodato per la sua performance nei panni di Eddie Brock, impegnato qui per l'ultima volta in un viaggio nell'universo dei fumetti Marvel.

Venom: The Last Dance promosso dalle prime reazioni della critica, che lodano l'ultimo capitolo della trilogia targata Sony definendolo "una festa per i fan" nonché il "finale adeguato per la saga". Molto apprezzata anche la performance di Tom Hardy, di ritorno per l'ultima volta nel ruolo di Eddie Brock, in un film in cui "dà tutto".

Nella nuova avventura, Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si chiude su di loro, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che porrà la parola fine alla loro corsa. Diretto da Kelly Marcel, il film vede nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Juno Temple, Alanna Ubach e Stephen Graham.

L'uscita italiana di Venom: The Last Dance è fissata per il 24 ottobre.

La trasformazione di Tom Hardy nel simbionte

Le reazioni della critica

Joseph Deckelmeier di Screen Rant ha scritto su X che il film "ti conduce in un viaggio selvaggio ed esilarante dall'inizio alla fine. È un divertente popcorn movie, mi ricorda i film tratti dai fumetti dei primi anni 2000. L'azione è fantastica ed è un omaggio ai film d'azione degli anni '80. Ci sono un sacco di momenti divertenti. Ci sono buchi di trama e alcuni problemi con la storia? SÌ. Ma resta lo stesso divertente."

Il redattore di Digital Spy Ian Sandwell ha definito Venom: The Last Dance "il più divertente della trilogia", aggiungendo che "è in gran parte un viaggio divertente e tenero con Eddie e Venom che vivono i loro sogni da fuggitivi in stile Thelma e Louise, inclusi il karaoke in macchina e il salvataggio di cani. Potrebbe anche emozionarvi".

The Atom Review: ha elogiato la performance di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom, scrivendo su X: "Un finale EPICO ED EMOZIONANTE!! Tom Hardy dà TUTTO e Sony non è mai stata migliore. L'azione straordinaria soddisfa pienamente. Non è solo il miglior film della saga di Venom, ma è uno dei MIGLIORI film di fumetti di sempre! Una conclusione adeguata che prepara ciò che verrà dopo"_.

In un post successivo, Atom Review aggiunge: "Divertimento cinematografico con una portata incredibile. Una festa per i fan e una vera lettera d'amore che onora il franchise. Offre grande umorismo, azione audace e una storia avvincente".

Venom 3 non sarà la fine, la regista svela i piani futuri: "Per Knull questo è solo l'inizio"

"È perfetto? No, tutt'altro. Tuttavia, fa passi da gigante rispetto a #Venom e ha una trama molto più consistente di #VenomLetThereBeCarnage. Le voci su #SpiderMan4 sono state ingigantite a dismisura, secondo me, ma #VenomTheLastDance mi ha fatto desiderare di vedere di più di questi due personaggi. E soprattutto di Knull." scrive Josh Wilding di Rotten Tomatoes.

Meno entusiasta, Sean O'Connell di CinemaBlend scrive: "Credo che #VenomTheLastDance sia il miglior film della trilogia, ma è comunque incredibilmente brutto. È bizzarro e guardabile, perché è disposto a provare qualsiasi cosa. Pesce simbionte? Sicuro. Sequenza di ballo della signora Chen? Perché no. Ho riso un paio di volte, ma questa trilogia ha ottenuto ben poco"_.