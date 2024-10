Venom: The Last Dance, Paulo Dybala protagonista per le strade di Roma della nuova anteprima

Nuovo spot per il cinecomic Sony che scegliere il calciatore argentino della Roma come suo testimonial principale

Sony Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot che anticipa l'arrivo di Venom: The Last Dance e nelle immagini vediamo Paulo Dybala aggirarsi per le strade di Roma consapevole di nascondere un segreto.

Il campione argentino e la sua "Dybala Mask", la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d'eccezione di uno spot nel quale Dybala si trasforma in Venom. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato da Tom Hardy, anche Paulo Dybala indossa una maschera.

"Ho sempre amato l'universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto per promuovere il film Venom: The Last Dance in Italia è davvero un sogno che si avvera - ha dichiarato Dybala - Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro". Il film approderà nelle sale italiane il 24 ottobre 2024.

In un'atmosfera sospesa tra mondo reale e immaginario, lo spot evidenzia che alcune maschere sono fatte per nascondere l'identità e altre invece la rivelano e ne aumentano l'eco: il gesto iconico di Dybala è infatti il simbolo con cui tutti lo conoscono e lo riconoscono. Ma qual è il suo significato e cosa nasconde veramente quel gesto?

Cosa racconta The Last Dance

Nel terzo capitolo di questa trilogia, Tom Hardy si ritrova a indossare per l'ultima volta i panni di Eddie Brock, mentre è in fuga con Venom. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe sempre di più intorno a loro, i due sono costretti a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sulla loro avventura.

Sulle tracce del simbionte c'è il misterioso e malvagio Knull, che in molti sostengono sarà interpretato da Andy Serkis; non solo, il personaggio secondo alcuni rumor dovrebbe essere anche il villain principale del prossimo capitolo di Spider-Man, che dovrebbe finalmente mettere in scena l'incontro tra il Venom di Hardy e l'Arrampicamuri di Tom Holland.