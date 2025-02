Venom: The Last Dance, da oggi in homevideo con tante edizioni l'ultimo capitolo della trilogia

Uscita in homevideo in grande stile per Il terzo capitolo della trilogia di Venom: oltre a DVD, blu-ray e 4K UHD, anche Limited Edition e Steelbook complete di card da collezione.

L'attesa è finita. Da oggi, 5 febbraio, arriva in homevideo con tantissime edizioni Venom: The Last Dance, il terzo capitolo (dopo Venom e Venom - La furia di Carnage) delle avventure di Eddie Brock e del simbionte Venom che completa la trilogia del franchise. Un epilogo spettacolare per il cinecomic dallo spirito scanzonato sull'anti-eroe alieno diretto da Kelly Marcel con protagonisti Tom Hardy e Juno Temple: il giornalista e il suo irriverente parassita alieno che lo usa come ospite sono in fuga, braccati da fazioni di entrambi i loro mondi.

La Limited Edition 4K di Venom: The Last Dance con le tre card da collezione

Come detto, sono davvero molte le edizioni di Venom: The Last Dance targate Sony e distribuite da Eagle disponibili da oggi, addirittura sette. E sono già tutte prenotabili anche su Film & More a questo link. Entrando nel dettaglio troviamo innanzitutto le seguenti cinque edizioni: DVD, Blu-ray, 4K UHD, 4K Limited Edition e Steelbook 4K. Le edizioni 4K sono tutte a due dischi e all'interno si trova anche il blu-ray. Inoltre troviamo anche la steelbook con l'apribottiglie e la Limited Edition con un Cellphone Charger, entrambi i gadget sono ovviamente personalizzati Venom. In tutte le edizioni ci sarà anche una bella sorpresa, ovvero una card da collezione, a parte la 4K Limited Edition con confezione Ocard che di card da collezione ne avrà ben tre.

Le edizioni standard in DVD, Blu-ray e 4K UHD di Venom: The Last Dance. Tutte hanno all'interno una card

Gli extra di Venom: The Last Dance

Naturalmente non mancheranno gli extra presenti nelle singole edizioni. In quella DVD troveremo i seguenti tre contributi: L'autore del caos: da scrittore a regista, Risate Venomenali: Papere ed errori, La cerchia ristretta di Venom. Nel Blu-ray che sarà presente in tutte le altre edizioni, a questi tre contributi si aggiungono i seguenti extra: Scene Estese & Eliminate, Legati nel caos: Tom Hardy, Venom scatenato: L'azione e gli stunt, Pre visualizzazione selezione scene, Video Musicale One Last Dance - Tom Morello x Grandson, Intervista con Mrs. Chen, Assapora l'ultimo boccone.

La Steelbook di Venom: The Last Dance con la card da collezione

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche dei prodotti, da segnalare che nelle edizioni 4K UHD e blu-ray l'audio italiano è in DTS HD Master Audio 5.1. Nelle edizioni 4K la traccia inglese è proposta in Dolby Atmos True HD 7.1.4)

Esce anche la trilogia in DVD, Blu-ray e 4K UHD

E non è tutto. Sempre da oggi è disponibile anche Venom 3 Movie Collection, ovvero la trilogia completa che esce in DVD, Blu-ray e 4K. Oltre a Venom: The Last Dance, le edizioni contengono infatti anche i due film precedenti, ovvero Venom e Venom: La furia di Carnage.