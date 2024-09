Venom: The Last Dance, gli aggiornamenti sul rating ufficiale

Un nuovo rumor ci aggiorna sulla classificazione dell'imminente trequel della Sony Pictures, Venom: The Last Dance.

Sebbene Sony Pictures abbia fatto alcuni passi falsi con il franchise di Venom dal suo lancio nel 2018, una delle più grandi delusioni per i fan è stato il fatto che la storia dell'antieroe si sia svolta in un mondo rated PG-13.

Sì, il Protettore Letale ha mangiato cervelli, ma senza l'aggiunta di sangue. Questo non è stato un problema importante in Venom, ma all'uscita di Venom - La furia di Carnage, ci sono state molte lamentele per il fatto che Cletus Kasady sia stato scatenato senza un rating R.

Dopo il successo di Deadpool & Wolverine e il fatto che Kraven il cacciatore sarà classificato rated R, si è creduto che Venom: The Last Dance avrebbe finalmente imboccato una strada più dark.

Venom: The Last Dance: il trailer finale mostra l'arrivo di Knull

La classificazione rimane la stessa di Venom 2

Non è così, almeno secondo quando svelato dall'affidabile leaker @Cryptic4KQual. Dopo aver rivelato che i biglietti saranno messi in vendita negli Stati Uniti l'1° ottobre, lo scooper ha confermato che la Sony Pictures spera di mantenere il trequel di Venom in versione PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto). Perché? A quanto pare per una questione di soldi (il che ha senso: Deadpool & Wolverine ha battuto i record, ma avrebbe incassato ancora di più se la gente avesse potuto portare i propri figli a vederlo).

Venom: The Last Dance, un primo piano di Tom Hardy in versione simbionte

L'eccitazione per il trequel è cresciuta da quando nel trailer finale è stata confermata la presenza del simbionte Knull, molto amato dai fan. Poi, c'è la voce che Venom e Spider-Man si uniranno nel MCU per un'avventura multiversale... vera o no, la fuga di notizie è andata a favore della Sony e ha aumentato notevolmente l'interesse per ciò che è previsto per l'Eddie Brock di Tom Hardy in Venom: The Last Dance e oltre.

In Venom 3, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

Nel cast del film ci sono: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, e Rhys Ifans.