Tartarughe Ninja: caos mutante, Seth Rogen ha 'salvato' gli animatori

Gli animatori che hanno lavorato a Tartarughe Ninja: Caos Mutante devono ringraziare Seth Rogen per le condizioni di lavoro più eque e meno stressanti rispetto a quelle criticate duramente dai loro colleghi negli ultimi mesi. Gli artisti che hanno lavorato per Sony e Marvel Studios hanno infatti parlato apertamente di orari di lavoro eccessivi e richieste che hanno aumentato la tensione esistente dietro le quinte di progetti come Spider-Man: Across the Spider-Verse.

L'approccio al lavoro

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

Il regista di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Jeff Rowe, ha spiegato a Insider come ha affrontato il lavoro grazie all'aiuto di Seth Rogen: "Per noi era realmente importante che gli animatori non avessero un carico di lavoro eccessivo o stessero soffrendo. L'ho imparato da Seth Rogen ed Evan Goldberg perché avendo conosciuto Seth so 'Lui ha un buon equilibrio lavoro-vita personale e tutti a Point Gray hanno lo stesso'. Quindi gli ho chiesto come ci riesce e ha detto: 'Quando stai girando progetti live-action, alle volte sei su un set per 40 giorni di seguito e sei esausto, è stancante. E vogliamo assicurarci che le persone che lavorano con noi possano staccare e che non diventi qualcosa che assorbe la loro intera esistenza'".

Il filmmaker ha quindi deciso di assicurarsi che la realizzazione del lungometraggio animato avvenisse in modo etico, seguendo i feedback degli animatori: alcuni volevano lavorare per tre giorni alla settimana, altri hanno chiesto di poter occuparsi del progetto da casa. Rowe ha spiegato che hanno cercato di accontentare tutti e di permettere agli animatori di trovarsi nelle condizioni necessarie a dare il meglio: "Abbiamo semplicemente provato a far sentire a tutti che erano supportati. Non vorrei mai che il team soffrisse più di me. E spero inoltre di soffrire più del team perché sono il capitano e sono pagato per affrontare tutto questo, mentre loro no. Trovo sia importante mantenere questo aspetto del lavoro. Le persone hanno risultati migliori quando sono riposate e hanno una vita a casa".

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, dai fumetti ai giocattoli all'animazione: la storia delle Tartarughe Ninja

Il film in arrivo nelle sale

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato realizzato dal regista Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine) e seguirà le famose Tartarughe Ninja mentre proteggono la città e le fogne di New York.

Tra le star coinvolte per interpretare i protagonisti ci sono Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon nei ruoli principali, oltre a Seth Rogen, Hannibal Buress, Rose Byrne, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito, Post Malone, Paul Rudd e Maya Rudolph. Tra i produttori ci sono Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

Il film è nato dalla collaborazione tra Nickelodeon Animation e Paramount Animation.