Spider-Man: Across the Spider-Verse, un personaggio di Venom avrà un cameo? (RUMOR)

Stando a nuove indiscrezioni emerse in rete, un personaggio visto nei due film di Venom potrebbe avere un cameo in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Cresce l'attesa dei fan attorno a Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del pluripremiato film animato del 2018 che ha introdotto sul grande schermo Miles Morales. A quanto pare, è probabile un cameo di un personaggio appartenente al franchise cinematografico di Venom.

Stiamo parlando della simpatica Mrs. Chen (Peggy Lu), che più volte ha aiutato Eddie Brock (Tom Hardy) nonostante la sua trasformazione in Venom. L'indiscrezione è stata lanciata dallo scooper Daniel Richtman nella sua pagina Patreon, suggerendo come il cameo sarà in live-action, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

Hailee Steinfeld e Oscar Isaac tornano a prestare le voci a Gwen e Miguel, mentre George e Jessica sono rispettivamente Shea Whigham e Issa Rae. Il villain principale del film sarà Spot (Macchia), scelto per via dei suoi poteri: il suo corpo è ricoperto di chiazze nere che lui può usare per aprire portali interdimensionali.

Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà poi un ulteriore sequel, già annunciato, che uscirà a marzo 2024 e si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Tra tutti i film della trilogia sono previsti ben 240 personaggi diversi.