Venom: The Last Dance, su Rotten Tomatoes fa peggio di Joker: Folie à Deux

Il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes per Venom: The Last Dance è stato rivelato. Sebbene il punteggio sia attualmente "marcio" con recensioni più negative, non è comunque il più basso della trilogia.

Al momento, il film con Tom Hardy ha un punteggio del 40% sul noto aggregatore, che calcola la percentuale di recensioni positive della critica. Non è ancora stata rivelata una valutazione del pubblico, anche se è probabile che gli spettatori apprezzeranno The Last Dance più dei critici, se il trend dei capitoli precedenti dovesse essere confermato.

Il punteggio, però, è superiore a quello del film originale di Venom, che aveva ottenuto un punteggio del 30%, con una valutazione del pubblico molto più alta, pari all'80%. Il secondo film della saga, Venom: La furia di Carnage, ha un punteggio di critica e pubblico fissato rispettivamente al 57% e all'84%. Per rimanere in tema cinecomic, The Last Dance ha fatto peggio di Joker: Folie à Deux, che aveva esordito su Rotten Tomatoes con un punteggio del 53% della critica (adesso sceso drammaticamente al 32%).

Questa tiepida accoglienza iniziale ha spinto gli analisti a prevedere un weekend d'apertura di 65 milioni di dollari, inferiore a quello di Black Adam. Il film DC di Dwayne Johnson aveva ottenuto una risposta critica simile (39%) e ha poi incassato 390 milioni di dollari a livello globale dopo un weekend d'apertura di 67 milioni di dollari quando è arrivato nelle sale in questo stesso weekend del 2022.

Venom: The Last Dance, Tom Hardy svela con quale Spider-Man vorrebbe combattere sul grande schermo

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

In uscita oggi nelle sale italiane, su queste pagine potete già leggere la nostra recessione di Venom: The Last Dance.