Venom: The Last Dance, Tom Hardy svela con quale Spider-Man vorrebbe combattere sul grande schermo

Mentre Venom: The Last Dance è stato definito come l'ultima interpretazione di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, chissà se vedremo mai il suo Protettore Letale incrociare la strada con Spider-Man. Recenti voci hanno suggerito che questo è il piano per Spider-Man 4, anche se è troppo presto per dire se c'è del vero in queste notizie. Hardy ha più volte espresso il suo desiderio di condividere lo schermo con l'Uomo Ragno, ma con tre opzioni disponibili dopo Spider-Man: No Way Home, quale di queste è in cima alla sua lista dei desideri?

Lo Spider-Man preferito di Tom Hardy

Alla prima mondiale di Venom: The Last Dance, Hardy ha risposto: "Venom è proprio come un gorilla, non è vero? Farà quello che deve fare. Penso che sarebbe divertente. Penso che Tom Holland sia il miglior Spider-Man che sia mai stato interpretato, quindi sono molto affezionato a lui. Penso che sia un grande attore e un grande ragazzo. Sono un uomo anziano, ma mi piacerebbe lavorare con lui".

#Venom: Tom Hardy raves over Tom Holland as "best" Spider-Man and says he wouldn't necessarily met on himself in that fight! ???????? Plus, he says there's still "so much more" to do with Venom. #VenomTheLastDance @VenomMovie pic.twitter.com/eIXSRgIFsZ — ExtraTV (@extratv) October 21, 2024

Pensa che Venom trionferà sull'eroe? "No ride. Sono troppo vecchio per questo. Però saprà di aver fatto a botte!", ha scherzato l'attore. ComicBook ha anche chiesto a Hardy quale Spider-Man vorrebbe vedere incontrare Venom in futuro; l'attore ha risposto: "Tom Holland, senza ombra di dubbio".

Negli ultimi anni, molti fan hanno ipotizzato che Andrew Garfield potesse essere lo Spider-Man del mondo di Venom. Ora è chiaro che non c'è nessun Peter Parker in quella realtà (almeno non come Spider-Man) ma immaginiamo che l'attore voglia unirsi esclusivamente all'Universo Marvel della Sony dopo aver avuto un assaggio di cosa significhi lavorare con i Marvel Studios.

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

Il film è interpretato da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige una sceneggiatura da lei scritta, basata su una storia di Hardy e Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.